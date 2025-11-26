Rubi explota con la polémica y José Juan Romero le responde

El técnico del Almería habló de que en el VAR si hubo luz este miércoles para señalar un polémico penalti que supuso el 2-1 definitivo. El preparador caballa se mostró respetuoso con las declaraciones de su homólogo

Ceuta y Almería se reencontraban este miércoles para dirimir quien se llevaba los tres puntos del duelo de la jornada 13 de LaLiga Hypermotion que quedó aplazado hace ya varias semanas. El Almería quería jugar este miércoles 26 de noviembre mientras que el Ceuta optaba por el 10 de diciembre.

Parece que esa falta de acuerdo se ha trasladado al césped ya que el encuentro, que terminó 3-2, se decidió con un polémico penalti a favor de los caballas en los instantes finales. Rubi no se mordió la lengua y aprovechando unas declaraciones pasadas de José Juan Romero en las que hablaba de que al VAR se le había ido la luz.

Rubi no se muerde la lengua con la polémica que ha supuesto el triunfo del Ceuta

Rubi comentó que era lamentable que se pitase ese penalti: "Es lamentable que se pite un penalti así con lo que hay en juego, es lamentable. Además, no lo ha visto ni él, lo ha pitado el linier. Esta vez el VAR sí tenía luz, pero no ha querido llamar. Funciona lo que decía vuestro entrenador con acierto: el que llora... mama".

Pero Rubi fue más allá en sus quejas hacia el árbitro cuando hizo alusión al tiempo que se revisó el gol del Almería: "Hemos conseguido empatar a pesar de que se ha revisado no sé cuántos minutos. Luego viene esa jugada que ya lo ha desmadrado todo. Ha habido muchas situaciones al final en el borde del área donde se podría haber señalado falta, pero el señor colegiado no ha querido".

José Juan Romero responde a Rubi y admite el beneficio arbitral

José Juan Romero no escondió que habían sido beneficiados por una acción arbitral: "Nos ha beneficiado una acción arbitral, se dice y no pasa nada". Además, el técnico del Ceuta mostró respeto y admiración por Rubi y no quiso entrar a comentar la valoración del catalán: "Sí hubo VAR. Admiración profunda hacia él, pero hoy sí había luz, porque el gol de ellos podíamos interpretar alguna cosa y había luz. Si se pita penalti, es supuestamente agresión sin balón y hay que echar roja. Pero no tengo que entrar en su valoración, pero sí había luz en el VAR". Por último, se mostró orgulloso de que se escuchen sus ruedas de prensa en alusión a Rubi: "Más o menos fue lo que dije el otro día. Me alegro que me escuchen en las ruedas de prensa".