Ceuta 3-2 Almería: José Juan Romero le fastidia el liderato a Rubi

Los caballas se impusieron en la reanudación del duelo de la jornada 13 de LaLiga Hypermotion. Marcos Fernández hizo el 2-1 en el 54 que igualó Arribas en el 61. Jamelli hizo el definitivo 3-2

Este miércoles, Ceuta y Almería se volvían a ver las caras tras la suspensión del encuentro que correspondía a la jornada 13 de LaLiga Hypermotion. El choque se pausó por el fallecimiento de un aficionado cuando iba a ser trasladado al hospital. Tras la falta de acuerdo entre Ceuta y Almería, finalmente se dictaminó que este miércoles 26 se jugase el segundo tiempo del duelo en el Alfonso Murube. Antes de la suspensión del encuentro, se llegó con empate a uno en el marcador tras los goles de Zalazar y Embarba.

El Ceuta golpea y remata en el tramo final

Se afrontaban los 45 minutos restantes con un doble desafío importante para ambos, ya que los locales necesitaban puntuar para alejarse de la zona roja de la clasificación -estaban a un solo punto de los puestos de descenso-, mientras que los visitantes lo hacían con la intención de alcanzar el liderato en solitario de LaLiga Hypermotion ya que un empate, como acabó (1-1) la primera parte cuando se suspendió, les igualaba con los tres primeros (Deportivo, Racing y Las Palmas), pero la victoria los ponía por delante de este trío. Con estas premisas, los equipos presentaron varios cambios en sus respectivas alineaciones en relación al duelo de noviembre.

Cambios en Ceuta y Almería

En el bando local se 'caía' del equipo titular Youness -por lesión- y entraba Bodiger, mientras que en el lado andaluz aparecían en la alineación Baba, André Horta y Leo Baptistao en lugar de Dzodic, Dion Lopy y Melamed. Con estas modificaciones, el encuentro arrancó con el equipo almeriense con la defensa muy adelantada, lo que le permitió tener la posesión del balón y asfixiar a los locales en su salida de balón. Aun así, la primera ocasión llegó a los siete minutos con un disparo desde la frontal de Bodiger que desvió a la esquina Andrés Fernández. El lanzamiento fue el preludio del 2-1 que firmó momentos después Marcos Fernández con una conducción casi desde el centro del campo que terminó con un disparo ajustado al palo izquierdo desde el borde del área.

El gol abre las ansias del Almería por buscar la igualada, lo que encierra al Ceuta en su parcela. La presión de los andaluces produjo el empate seis minutos después con un remate de cabeza de Arribas. El conjunto andaluz no se contentó con el punto y siguió poniendo cerco al marco de Guille Vallejo, quien vio como un remate de Embarba a los 63 minutos se perdía rozando el palo. El amor propio, más que el juego, hizo que el Ceuta se sacudiera el dominio visitante pero sin inquietar a Andrés Fernández, mientras que Rubi daba entrada en el campo a Arnau en lugar de Leo Baptistao.

El partido vio como en el minuto 79 una disputa de Bonini con Arnau dentro del área acababa con el jugador ceutí en el suelo y con el colegiado señalando penalti tras consulta con el VAR. La pena máxima la transformó Rubén Díez. El gol dio paso a cambios rápidos en los dos banquillos mientras el colegiado añadía ocho minutos. Los andaluces asediaron el marco local en busca de recuperar parte del botín, pero el marcador no se movió.