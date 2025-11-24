El Ceuta ha llegado para quedarse, pese a las "faltas de respeto" de muchos

"El Ceuta está cansado, constantemente se nos falta al respeto", denunció tras la derrota en Riazor el técnico del cuadro ceutí, José Juan Romero

José Juan Romero alzó la voz este domingo, tras la derrota de la AD Ceuta FC 2-1 ante el Deportivo de La Coruña en Riazor, algo que incluso es lógico, o mejor dicho, previsible, pero lo que pedía el entrenador del Ceuta es "respeto" a su club por parte de los árbitros.

Y no es de extrañar, sobre todo teniendo en cuenta la permisividad del colegiado en dicho encuentro, en el que tuvo que expulsar a dos jugadores del conjunto local y hubo polémica en alguno de los goles del cuadro gallego. Se puede entender que el árbitro no viera las acciones porque es humano y como tal comete errores, pero precisamente para luchar contra los fallos humanos se creó el VAR, herramienta que parece ser inservible si es para revisar una acción favorable al Ceuta, algo de lo que se quejó airadamente el entrenador del Ceuta.

"Uno es nuevo en LaLiga Hypermotion, pero me doy cuenta de que la moda o la norma es hablar en la rueda de prensa para que te respeten más. Por lo visto, eso se premia. El Ceuta está cansado, constantemente se nos falta al respeto, al escudo y a las decisiones", dijo Romero.

El de Gerena fue muy crítico con la actuación del colegiado Gorka Etayo Herrera, y con razón. "Nos llevamos tres jugadores lesionados. Ahora saldrán las fotos de cómo tiene Cristian la pierna. Bassinga también puede tener una lesión de bastante tiempo. La acción de Mato es roja. Y para colmo, luego dan cuatro minutos. No hemos tenido nosotros cuatro minutos desde el día del juicio del Señor. Pero es algo a lo que estamos acostumbrados".

Porque los árbitros, en líneas generales, no son muy buenos en nuestro país, pero ante la duda la balanza no puede caer siempre en contra de los mismos, que en Segunda división está siendo el Ceuta. Ese equipo simpático ubicado en el norte de África, sobre el que todavía muchos se preguntan qué hace en Segunda división, quiere competir en igualdad de condiciones que el resto, puesto que estar en Segunda se lo ha ganado por méritos propios, pero no por ser un novato recién ascendido debe ser tratado sin el respeto que merece. Un respeto que no sólo se está viendo que falta en las decisiones arbitrales, sino, por ejemplo, también en los horarios de LaLiga, estando abonados a jugar a las dos de la tarde, el horario que más se repite para los caballas.

Al Ceuta le ha costado mucho estar donde está, habiendo superado muchos escollos, pero eso no significa que haya que arrojarle más piedras en el camino. Pero pese a todo, el Ceuta ha llegado para quedarse y no será fácil echarlo de donde está, por mucho que a algunos les gustaría que así fuera.