El Ceuta eliminado y José Juan Romero sentencia: "Hemos jugado de mentira"

El técnico andaluz no puso paños calientes a la salida de la Copa del Rey a manos del Guadalajara. También habló de la oportunidad desperdiciada por algunos jugadores

El Ceuta llegaba este pasado martes con la felicidad que da la semana que habían dejado atrás tras ganar a Almería y Burgos. Todo parecía de color de rosa e incluso se podría llegar a pensar que superarían la segunda ronda de la Copa del Rey casi sin despeinarse al enfrentarse a un rival de Primera RFEF.

Pero José Juan Romero lo lleva avisando toda la temporada, si el Ceuta no está en su nivel más alto, es un equipo vulnerable ya que en el fútbol de hoy en día es vital entregarse sobre el terreno de juego. Dicho y hecho, el Guadalajara eliminó al Ceuta en la segunda ronda y tras el encuentro, el técnico José Juan Romero no puso paños calientes ni excusas a la derrota.

José Juan Romero critica la falta de intensidad del Ceuta

José Juan Romero habló de las ganas e ilusión que le había puesto el Guadalajara: "Ellos han puesto más ganas e ilusión y nos han ganado por eso". Además, fue muy directo José Juan Romero con el juego de su equipo al calificar de su dominio como de mentira: "Sin grandes ocasiones y nosotros hemos llevado un dominio mentiroso, no hemos generado nada y creado nada. No hemos hecho nada de lo que somos y no hemos estado en el partido". +

Siguiendo con la relajación del Ceuta, José Juan Romero insistió sobre lo vulgar que se vuelven los caballas cuando no dan el 200 por 100 sobre el terreno de juego: "Hemos jugado de mentira. Cuando se juega de mentira y creyéndote superior, te equivocas. Cuando no juegas al 200 por 100, te ganan. Para hacer lo que estamos haciendo en Liga tenemos que jugar al 300 por 100 y para ganar hoy aquí teníamos que haber jugado al 200 por 100. En cuanto nos relajamos somos un equipo vulgar, desde los jugadores al entrenador pasando por el último utillero. Yo he estado en el bando del equipo débil, en todas las categorías y hemos eliminado al grande más de una vez. Teníamos más ilusión y hambre que ellos y lo he repetido antes del partido".

José Juan Romero tampoco escatimó en elogios a su rival, que recordemos milita en el grupo 1 de Primera RFEF: "Ha defendido muy bien y ha tenido el hambre necesaria para este tipo de partidos y de competición. Nosotros hemos dado un paso adelante con los cambios, sobre todo en los extremos pero no ha habido grandes ocasiones de gol"

José Juan Romero señala a sus jugadores

Por último, José Juan Romero sentenció, de una forma bastante clara, a esos jugadores a los que este pasado martes les dio la oportunidad y que contaban con menos minutos en Liga: "He dado la oportunidad para que algunos tiren la puerta y no la han tirado, la han cerrado más aún".