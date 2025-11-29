El Ceuta hace saltar por los aires LaLiga Hypermotion

Los de José Juan Romero vencieron por la mínima al Burgos, no sin suspense final y se meten en puestos de play off de ascenso a Primera tras ganar dos de sus últimos tres partidos en siete días

El Ceuta ha firmado este sábado una gesta que sobre el papel parecía muy complicada hace escasamente una semana. El Ceuta jugó este pasado miércoles, 26 de diciembre, el segundo tiempo del partido que tenía aplazado ante el Almería por el fallecimiento de un aficionado caballa en el Estadio Alfonso Murube.

La elección de la fecha de este partido llegó precedida de cierta polémica ya que si en un principio se habló del 26, este día estaba supeditado al adelanto del partido ante el Deportivo de La Coruña para los de José Juan Romero. El partido ante los gallegos no se adelantó, se jugó el 23 y además, el Ceuta jugó el 26 ante el Almería.

Los caballas se llevaron los tres puntos ante el Almería tras ganar por 3-2, no sin la correspondiente polémica arbitral. Con poco más de 72 horas de descanso, el Ceuta vencía al Almería y le impedía subirse al liderato. Pero la semana cargada de partidos no terminó ahí ya que el Ceuta, otra vez con tres días de descanso, recibía nuevamente en el Alfonso Murube a otro de los equipos metidos en el ajo del play off de ascenso a Primera.

El Ceuta pasa de descansar y se mete en el play off de ascenso a Primera

El Ceuta recibía a un Burgos que quería resarcirse de la polémica derrota del pasado fin de semana ante el Racing de Santander. Peor el Burgos se encontró nuevamente con el fortín del Ceuta. El Alfonso Murube había sumado hasta este mismo sábado 15 puntos sobre 21 posibles y sin conocer aún la derrota como local. Matos sumó el sexto triunfo de la temporada para colocar al Ceuta como el mejor local junto a la Real Sociedad B.

En apenas siete días el Ceuta ha jugado dos partidos (y medio), uno que perdió ante el Deportivo de La Coruña, el que venció ante el Almería el pasado 26 y el de este sábado ante el Burgos. Tres rivales que están peleando por el ascenso a Primera en diferentes nivales y de los que dos de ellos han mordido el polvo ante los de José Juan Romero.

Es importante recordar que el Ceuta es uno de los recién ascendidos desde Primera RFEF junto a Real Sociedad B, Cultural Leonesa y Andorra. Tras 16 jornadas, el Ceuta es el mejor colocado de todos los llegados desde el fútbol de bronce. Además, este Ceuta empezó perdiendo sus tres primeros partidos en Segunda de manera consecutiva para seguir con una racha de ocho choques sin perder. Por tanto, como ha dicho en varias ocasiones José Juan Romero, el Ceuta le ha perdido el respeto a LaLiga Hypermotion y lo ha hecho dando la cara ante algunos de los gallitos de la categoría.