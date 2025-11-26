El Almería pide explicaciones por el último escándalo del VAR

El cuadro indálico se queja en el comunicado lanzado este mismo miércoles por las actuaciones que han supuesto sus tres derrotas en LaLiga Hypermotion

Parece que el encuentro entre Ceuta y Almería, del que este miércoles se disputó la segunda parte que quedaba por jugarse, va a dar mucha tela para cortar. Rubi se quejó en la rueda de prensa posterior al duelo ante los caballas por el penalti que supuso el 2-1 del Ceuta. José Juan Romero le respondió aunque sin avivar la polémica y admitiendo el beneficio arbitral. "Es lamentable que se pite un penalti así con lo que hay en juego, es lamentable. Además, no lo ha visto ni él, lo ha pitado el linier. Esta vez el VAR sí tenía luz, pero no ha querido llamar. Funciona lo que decía vuestro entrenador con acierto: el que llora... mama", declaró Rubi.

El Almería pide explicaciones al Comité Técnico Arbitral

La polémica parece que irá más allá ya que el Almería no solo se ha quejado a través de su técnico, sino que poco después de las declaraciones del catalán, el propio club indálico ha lanzado un comunicado en el que informa de que va a pedir "explicaciones por las actuaciones arbitrales que está padeciendo esta temporada y que entiende que han influido en las tres derrotas sufridas por el equipo en LaLiga Hypermotion". El comunicado del Almería se centra en su segunda parte en la decisión arbitral que ha supuesto el 2-1 para el Ceuta. El escrito cierra hablando del respeto del Almería al colectivo arbitral "por la integridad de la competición".

Comunicado íntegro del Almería sobre la polémica

El comunicado del Almería lanzado este miércoles rezaba lo siguiente: "La UD Almería va a mandar un escrito al comité técnico de árbitros para pedir explicaciones por las actuaciones arbitrales que está padeciendo esta temporada y que entiende han influido en las tres derrotas sufridas por el equipo en LaLiga Hypermotion.

De manera más concreta, la entidad almeriense quiere que se le den argumentos sobre el controvertido penalti señalado por el colegiado navarro, Alejandro Morilla, en el encuentro disputado este miércoles en Ceuta y que supuso el 3-2 definitivo. En el Almería no se entiende cómo se puede señalar un máximo castigo cuando el balón no está en juego dentro del área, y en la misma dos jugadores, Bonini y Anuar, se agarran mutuamente. Forzando su caída este último.

Tampoco se explican cómo el VAR no advierte nada en esta jugada que es clara. La UD Almería mantiene un gran respeto por el colectivo arbitral y por la integridad de la competición, y considera que la transparencia y la coherencia en la aplicación del reglamento son esenciales para garantizar la igualdad entre todos los competidores",