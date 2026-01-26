España - Francia, en directo el partido de los Hispanos en el Europeo de Balonmano Masculino 2026

Tras tres derrotas consecutivas los chicos de Jordi Ribera quieren resarcirse batiendo a Francia y demostrando que pueden competir contra cualquiera

¡Muy buenas tardes y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos el cuarto partido de los Hispanos en la main round del Europeo de Balonmano 2026 , el cual enfrenta a España este lunes 26 de enero (a partir de las 18:00 horas) con Francia . La Selección llega sin opciones de colarse en las semifinales. ¡Vamos al lío!

Tras tres derrotas consecutivas contra Alemania, Noriega y Dinamarca , la Selección Española de Balonmano se ha quedado sin opciones de acceder a las semifinales del Europeo ; si embargo, con otros dos partidos por delante (hoy Francia y Portugal el miércoles), entienden que deben darlo todo para acabar de la mejor manera posible y, por supuesto, seguir dando forma a un conjunto con muchos chicos jóvenes que serán los que devuelvan éxitos en el futuro.

" Nos quedan dos partidos para trabajar al máximo todo lo que venimos haciendo a lo largo de todo el torneo y crecer, crecer y crecer . Toda la inversión que hagamos en estos dos partidos tendrá su repercusión en el futuro. Está claro que Francia tiene un estilo diferente al de Dinamarca, pero tanto a nivel físico como a nivel de juego llegan muy bien y además están necesitados de puntos para mantener la posibilidad de estar en las semifinales"

En esta oportunidad Jordi Ribera ha optado por dejar fuera de la lista de 16 a Javi Rodríguez y Natan Suárez .

¡Cinco minutos para el comienzo del partido! Recordemos que los Hispanos llegan tras tres derrotas consecutivas y que ya no pueden alcanzar las semifinales del Europeo.

¡Final del primer tiempo! Los Hispanos lo cierran con un golazo de Alex Djushebaev para poner el 20-14 a favor de España , que ha firmado un primer tiempo espectacular, incluyendo los siete goles de Ian Barrrufet. ¡Volvemos en unos minutos!

¡Vuelven a la pista los Hispanos! Tras tres varapalos consecutivos –Alemania, Noruega y Dinamarca– y ya sin poder acceder a semifinales, la selección española de balonmano se enfrenta este lunes 26 de enero a Francia en uno de los partidos que aún le restan en la main round del Europeo 2026.

Es sin duda un partido duro para España, acostumbrada a estar en la pelea hasta el final por aspirar a las medallas y que ahora, con dos encuentros aún por delante –el miércoles toca Portugal–, jugará por su honor y por demostrar que todos los jóvenes talentos que tiene pueden llegar a dar forma a un equipo realmente bueno. Así lo explica el seleccionador, Jordi Ribera.

"Nos quedan dos partidos para trabajar al máximo todo lo que venimos haciendo a lo largo de todo el torneo y crecer, crecer y crecer. Toda la inversión que hagamos en estos dos partidos tendrá su repercusión en el futuro. Está claro que Francia tiene un estilo diferente al de Dinamarca, pero tanto a nivel físico como a nivel de juego llegan muy bien y además están necesitados de puntos para mantener la posibilidad de estar en las semifinales", recalca.

Habla Marcos Fis, uno de los grandes talentos de los Hispanos

Lo cierto es que los Hispanos han sido víctima de sus propios errores. En los tres mencionados encuentros ha tenido momentos brillantes de juego, pero los errores, en ocasiones muy inocentes, han marcado los encuentros en determinados momentos. Pese al varapalo, en el equipo apuestan por acabar de la mejor manera posible.

"Ha habido un momento que su portero ha empezado a parar bastante y no hemos podido correr, pero me quedo, pese a que el resultado no ha sido positivo, con que el equipo ha competido muy bien contra, probablemente, la mejor selección del mundo. Nos quedan dos encuentros y, aunque la clasificación ya no es posible, vamos a pelear los dos partidos que quedan a muerte", comenta Marcos Fis, jugador español que debuta en un torneo oficial con España y que está cuajando una gran actuación.