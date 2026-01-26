España - Francia, en directo el partido de los Hispanos en el Europeo de Balonmano Masculino 2026
Tras tres derrotas consecutivas los chicos de Jordi Ribera quieren resarcirse batiendo a Francia y demostrando que pueden competir contra cualquiera
Minuto a minutoActualizar narración
(23-19) Y otro más de Francia desde los siete metros.
(23-18) Parcial de 0-2 para los galos.
(23-17) Francia no se rinde.
(23-16) Máxima ventaja para España tras otro gol de Barrufet.
(22-16) Fantástico lanzamiento de Gurri.
(21-16) Recorta Francia.
¡Cómo está Sergey! ¡Otros dos paradones!
(21-15) Marca Francia, pero Víctor Romero responde al instante.
¡Comienza la segunda parte!
Aquí una muestra de la fantástica defensa y pegada de los Hispanos contra Francia
¡Final del primer tiempo! Los Hispanos lo cierran con un golazo de Alex Djushebaev para poner el 20-14 a favor de España, que ha firmado un primer tiempo espectacular, incluyendo los siete goles de Ian Barrrufet. ¡Volvemos en unos minutos!
Tiempo muerto de Jordi Ribera para preparar el último ataque del primer tiempo.
¡Paradón de Sergey Hernández!
(19-14) Tanto de Francia.
Nuevo tiempo muerto de Francia, que se deja solo uno para la segunda mitad.
(19-13) Golazo de Alex Djushebaev.
(18-13) Recorta Francia desde los siete metros.
(18-12) Seis arriba España!!!
(17-12) De nuevo la máxima para España.
(16-12) Gol de Barrufet, que lleva siete, y do minutos para el jugador francés.
(15-12) Pelotazo de Briet.
(15-11) ¡España con el contragol!
(14-10) Tournat marca para Francia.
(14-9) Barrufet está infalible.
(13-9) Golazo de Gurri.
(12-9) Recorta distancias Francia.
(12-8) Tarrafeta pone cuatro arriba a España.
¡Así se las gasta Barrufet!
Tiempo muerto de Francia.
(11-8) Barrufet pone la máxima ventaja para España.
(10-8) Garciandia para dentro!!!
(9-8) Aleix Gómez convierte desde los siete metros.
(8-8) Serdio no perdona desde el pivote.
(7-8) Francia recupera la delantera desde los siete metros.
(7-7) Los galos no dan tregua.
(7-6) Barrufet! Por la escuadra!
(6-6) Minne pone otra ves la igualada. Nadie consigue marcar diferencias.
(6-5) Barrufet no perdona.
(5-5) Los galos vuelvan a empatar en contragol.
(4-4) Lo empata de nuevo Francia.
(4-3) Golazo de Prandi.
(4-2) ¡Y otro de España!
(3-2) Gurri pone por delante a los Hispanos.
(2-2) ¡Qué pelotazo de Garciandía!
(1-2) Marca Serdio, pero contesta rápido Francia.
(0-1) Se adelanta Francia con gol de Fabregas.
¡Comienza el partido! Primera bola para Francia.
¡Cinco minutos para el comienzo del partido! Recordemos que los Hispanos llegan tras tres derrotas consecutivas y que ya no pueden alcanzar las semifinales del Europeo.
La convocatoria de España contra Francia
En esta oportunidad Jordi Ribera ha optado por dejar fuera de la lista de 16 a Javi Rodríguez y Natan Suárez.
Habla Jordi Ribera, seleccionador de España
"Nos quedan dos partidos para trabajar al máximo todo lo que venimos haciendo a lo largo de todo el torneo y crecer, crecer y crecer. Toda la inversión que hagamos en estos dos partidos tendrá su repercusión en el futuro. Está claro que Francia tiene un estilo diferente al de Dinamarca, pero tanto a nivel físico como a nivel de juego llegan muy bien y además están necesitados de puntos para mantener la posibilidad de estar en las semifinales"
¡Los Hispanos ya están en el Jyske Bank Boxen!
España, jugando por honor y por su futuro
Tras tres derrotas consecutivas contra Alemania, Noriega y Dinamarca, la Selección Española de Balonmano se ha quedado sin opciones de acceder a las semifinales del Europeo; si embargo, con otros dos partidos por delante (hoy Francia y Portugal el miércoles), entienden que deben darlo todo para acabar de la mejor manera posible y, por supuesto, seguir dando forma a un conjunto con muchos chicos jóvenes que serán los que devuelvan éxitos en el futuro.
¡Muy buenas tardes y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos el cuarto partido de los Hispanos en la main round del Europeo de Balonmano 2026, el cual enfrenta a España este lunes 26 de enero (a partir de las 18:00 horas) con Francia. La Selección llega sin opciones de colarse en las semifinales. ¡Vamos al lío!
¡Vuelven a la pista los Hispanos! Tras tres varapalos consecutivos –Alemania, Noruega y Dinamarca– y ya sin poder acceder a semifinales, la selección española de balonmano se enfrenta este lunes 26 de enero a Francia en uno de los partidos que aún le restan en la main round del Europeo 2026.
Es sin duda un partido duro para España, acostumbrada a estar en la pelea hasta el final por aspirar a las medallas y que ahora, con dos encuentros aún por delante –el miércoles toca Portugal–, jugará por su honor y por demostrar que todos los jóvenes talentos que tiene pueden llegar a dar forma a un equipo realmente bueno. Así lo explica el seleccionador, Jordi Ribera.
"Nos quedan dos partidos para trabajar al máximo todo lo que venimos haciendo a lo largo de todo el torneo y crecer, crecer y crecer. Toda la inversión que hagamos en estos dos partidos tendrá su repercusión en el futuro. Está claro que Francia tiene un estilo diferente al de Dinamarca, pero tanto a nivel físico como a nivel de juego llegan muy bien y además están necesitados de puntos para mantener la posibilidad de estar en las semifinales", recalca.
Habla Marcos Fis, uno de los grandes talentos de los Hispanos
Lo cierto es que los Hispanos han sido víctima de sus propios errores. En los tres mencionados encuentros ha tenido momentos brillantes de juego, pero los errores, en ocasiones muy inocentes, han marcado los encuentros en determinados momentos. Pese al varapalo, en el equipo apuestan por acabar de la mejor manera posible.
"Ha habido un momento que su portero ha empezado a parar bastante y no hemos podido correr, pero me quedo, pese a que el resultado no ha sido positivo, con que el equipo ha competido muy bien contra, probablemente, la mejor selección del mundo. Nos quedan dos encuentros y, aunque la clasificación ya no es posible, vamos a pelear los dos partidos que quedan a muerte", comenta Marcos Fis, jugador español que debuta en un torneo oficial con España y que está cuajando una gran actuación.