Los Hispanos se sacan la espina dejando a Francia contra las cuerdas

El triunfo permite a los chicos de Jordi Ribera mantenerse vivos en la pelea por intentar acabar el campeonato continental en quinta posición

Tan enrabietados como concentrados. Así se mostraron los Hispanos desde el primer minuto de su partido ante Francia en la main round del Europeo. Pese a saber que ya no podían clasificar a semifinales, los españoles dieron muestra de tesón y talento para dominar a los galos durante los 60 minutos y terminar imponiéndose por 36-32. Por cierto, mucha culpa de ello la tuvo un Ian Barrufet que consiguió hasta nueve tantos, así como Sergey Hernández, enorme bajo palos.

Lo cierto es que antes de empezar el choque quedaba la duda de si veríamos a una España relajada en exceso por la eliminación o más bien liberada. Pues bien, tuvimos mucho de lo segundo, sobre todo con un ataque que incluso en estático se mostró casi infalible.

La pegada de Alex Djushebaev

Así, a base de goles, los Hispanos fueron construyendo su ventaja mientras los galos desesperaban poco a poco. Se las prometían felices y se encontraron un poderoso contrincante, uno que gracias a un latigazo marca de la casa de Alex Djushebaev se marchó al descanso venciendo por hasta seis goles (20-14).

Como era de esperar, Francia mejoró –y mucho– en la segunda mitad. Poco a poco fueron cerrando su portería y ello les sirvió para llegar a ponerse un solo gol abajo (26-25) cuando restaban algo más de 10 minutos para el final. Sí, el viento soplaba a favor de los del gallo, pero los Hispanos no estaban dispuestos a permitir la remontada, lo cual subrayaron con una excelente recta final.

Los Hispanos dan la puntilla a Francia

Lejos de sentir nervios por la recuperación gala, los chicos de Jordi Ribera redoblaron esfuerzos, cerraron su portería y a cinco minutos del final ya habían recuperado una interesante renta de cinco goles (33-28). Game over. A partir de ahí fue simplemente dejar correr el crono con algunos goles más para celebrar un deseado triunfo que además deja a los franceses al borde de la eliminación en el torneo continental.

Ficha técnica:

36 - España: Sergey Hernández; Aleix Gómez (5, 3p), Garciandia (2), Serradilla (-), Barrufet (10), Gurri (5) y Tarrafeta (4) -equipo inicial- Biosca (ps), Casado (-), Alex Dujshebaev (2), Odriozola (1), Serdio (4), Fis (1), Dani Dujshebaev (-), Víctor Romero (1) y Dani Fernández (1)

32 - Francia: Bolzinger; Lenne (1), Mem (-), Minne (7), Prandi (2), Descat (5, 4p) y Fabregas (3) -equipo inicial- Desbonnet (ps), Bos (2), Richardson (1), Tournat (4), Kounkoud (1), Peleka (-), Nahi (3), Konan (-) y Briet (3)

Marcador cada cinco minutos: 2-2, 6-6, 8-8, 13-9, 16-12 y 20-14 (Descanso) 21-16, 23-18, 25-22, 28-25, 32-28 y 36-32 (Final)

Árbitros: Kurtagic y Wetterwik (SWE). Excluyeron por dos minutos a Serdio y Fis por España; y a Richardson y Nahi (2) por Francia.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada del grupo I de la segunda fase del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega disputado en el Jyske Bank Boxen de Herning (Dinamarca).