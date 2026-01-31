Alemania contra Dinamarca, aspirante y anfitrión chocan en una final del Europeo con aires de revancha

La batalla por el cetro europeo entre daneses y alemanes tendrá lugar este domingo 1 de febrero a partir de las 18:00 horas

Tras más de dos semanas de un excelente balonmano ya tenemos final. Cumpliendo con los pronósticos, primero Alemania se deshizo de Croacia por 31-28 y, curiosamente por el mismo resultado, Dinamarca apeó a Islandia, sacando billete para pelear con los germanos este domingo 1 de febrero a partir de las 18:00 horas.

Comenzando por la selección germana, esta vuelve a pelear por el oro continental diez años después. A través de hacer un juego muy físico y traducirlo en una fortaleza defensiva que desespera a cualquiera, han dejado por el camino a los croatas y se preparan ya para la revancha ante los daneses, quienes les pasaron por encima en la final de los Juwegos Olímpicos de París 2024 por 39-26.

Tras un primer tiempo muy igualado, Alemania marcó distancias en el inicio de la segunda mitad, convirtiéndose por momentos en un muro infranqueable para los balcánicos, que de pronto se vieron seis goles abajo, distancia que solo pudieron maquillar en la recta final del encuentro tras conseguir un solo tanto en los primeros ocho minutos tras la reanudación.

Dinamarca, campeón de todo

Alemania es el aspirante y Dinamarca el anfitrión –junto a Noruega y Suecia– de un campeonato que les puede coronar como una de las mejores selecciones de todos los tiempos, ya que si ganan el domingo serán vigente campeón olímpico, mundial y europeo...

Para colocarse en tal tesitura los daneses doblegaron a una correosa Islandia, cuyo valiente juego acabó topando con el mejor hacer de Dinamarca, un equipo sin fisuras y con una pegada en ataque que le convierte en casi imbatible.

Alemania contra Dinamarca: ¿revancha o confirmación?

Tal cual suena. Nos dirigimos hacia un partido por la medalla de oro que será la repetición de última final olímpica, en la que los daneses no dieron ni la más mínima opción al conjunto germano (39-26), el cual volvió a caer ante los nórdicos el pasado lunes (26-31) en el choque que ambos conjuntos disputaron en la segunda fase de este Europeo.

Sobra decir que el papel de favorito es para una Dinamarca que no solo es el mejor equipo del mundo, sino que jugará en casa y arropada por todo su público. Los germanos por su parte deberán jugar la baza de ponerles nerviosos y hacerles pensar que pueden fracasar ante su gente. No les queda otra, porque si no ocurre nada raro, el combinado nórdico debería hacer historia en poco más de 24 horas.