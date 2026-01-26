30 aniversario

Así queda el Europeo de Balonmano Masculino 2026: resultados y clasificaciones tras la jornada 12 de fase de grupos hoy 26 de enero

Los Hispanos derrotan a Francia para sumar sus primeros puntos en la segunda fase del torneo continental y Alemania deja de estar invicto a manos de Dinamarca

Imagen del partido del Europeo de balonmano disputado entre Alemania y Dinamarca.

Si alguien esperaba que la jornada de este miércoles 26 de enero aclarase algo en el Europeo de balonmano se ha quedado sin duda con las ganas; es más, en lo que respecto al Grupo 1 de la main round nos deja todo abierto, puesto que por un lado aún hay tres equipos peleando por entrar en semifinales y el último por ahora, España, aún puede incluso alcanzar la pelea por el quinto y sexto lugar del torneo.

Empezando por los Hispanos, estos se han levantado tras tres derrotas consecutivas para dar un buen revolcón a Francia, que ha terminado desesperada ante el buen hacer de los chicos de Jordi Ribera, que les han dominado de principio a fin.

Los mejores en el conjunto español han sido Ian Barrufet, con hasta nueve goles, y el portero Sergey Hernández, quien en momentos clave del partido ha enlazado paradas de enorme mérito que han ayudado a crear una ventaja que se ha traducido en el triunfo final por 36-32, el cual deja a su vez a los galos contra las cuerdas de cara a alcanzar la pelea por las medallas.

Dinamarca manda un mensaje a propios y extraños

Si el anfitrión Dinamarca –junto a Suecia y Noruega– ya dejó claro contra los Hispanos que están en un momento excepcional, hoy han remarcado tal sensación en rojo al vencer con claridad a una Alemania que llegaba invicta hasta este momento de la competición. Con el 26-31 final se han encaramado a la primera plaza del grupo a falta de un partido.

Y cerramos el repaso a la jornada con el Portugal - Noruega, un choque al que no le ha faltado ni una pizca de emoción, pero que ha eliminado a ambos. Así es. Tantos lusos como nórdicos necesitaban la victoria para seguir vivos y han terminado saldando su enfrentamiento con un empate a 35 que no les sirve más que para poder pelear aún por ser quintos de la competencia.

Así quedan las clasificaciones del Europeo de Balonmano Masculino 2026

GRUPO 1

Resultados

Alemania 26-31 Dinamarca

España 36-32 Francia

Portugal 35-35 Noruega

Clasificación

1. Dinamarca 6 (+11)

2. Alemania 6 (+1)

3. Francia 4 (+9)

4. Portugal 3 (-8)

5. Noruega 3 (-5)

6. España 2 (-4)

GRUPO 2

Resultados

Suiza 24-28 Croacia

Islandia 35-27 Suecia

Eslovenia 35-32 Hungría

Clasificación

1. Islandia 4 (+8)

2. Suecia 4 (+4)

3. Eslovenia 4 (+2)

4. Croacia 4 (-4)

5. Hungría 1 (-4)

6. Suiza 1 (-7)

