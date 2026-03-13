Valgren da el golpe, Del Toro festeja y el Movistar Team se queda con la miel en los labios

El danés fue el único superviviente de una escapada que, por primera vez en esta Tirreno-Adriático 2026, sí cuajó; Del Toro, de nuevo, líder de la carrera

El danés Michael Valgren (EF-Education), tras un gran ataque en los kilómetros finales, se impuso en la quinta etapa de la Tirreno-Adriático 2026, aunque el verdadero ganador fue un Isaac del Toro que recuperó la 'maglia azzurra' apenas un día después de haberla perdido y que afrontará las últimas jornadas con 24 segundos de ventaja sobre el italiano Pellizzari y de 34 sobre el estadounidense Matteo Jorgenson.

La victoria de Valgren fue fruto de la escapada de la jornada, una fuga en la que se asentaron ocho ciclistas y, dos de ellos, lograron afrontar los últimos kilómetros para que que uno de ellos se coronara. El español Joan Bou (Caja Rural-Seguros RGA), Edward Planckaert y Emiel Verstrynge (Alpecin–Premier Tech), Jack Haig (Ineos Grenadiers), Georg Zimmermann (Lotto Intermarché), Sjoerd Bax (Pinarello Q36.5), Michael Valgren (EF Education-EasyPost) y Julian Alaphilippe (Tudor) fueron los ocho grandes protagonistas de la jornada.

En una etapa durísima, con mucha montaña, el grupo se fue desmembrando, pero al final llegaron el veterano Alaphilippe y el ganador de la etapa, que dejó atrás al francés en los últimos kilómetros. Y, con ello, evitó que los favoritos, encabezados por el mexicano Isaac del Toro, le alcanzasen.

Del Toro llegó a 11 segundos de Valgren y no pudo completar el doblete, pero sí lograr su objetivo principal de volver a colocarse como líder de la Tirreno-Adriático 2026.

Los favoritos fueron en grupo hasta la vuelta final al circuito presente en los últimos kilómetros. Allí, aunque fue Primoz Roglic (Bora) el que se movió primero, Del Toro estuvo rápido para seguirle y se escapó, por potencia, del esloveno. Sólo pudo seguir su ritmo un Jorgenson al que superó en meta.

Movistar Team preparó la etapa para que Javi Romo, su gran baza, estuviera con los mejores. El toledano aguantó, pero fue superado en los últimos kilometros y se quedó a un puesto de haber sumado algún punto en esta etapa para el conjunto telefónico. En la general, marcha duodécimo, a 1:48 minutos de Del Toro.

Clasificación de la etapa 5 de la Tirreno-Adriático 2026

1. Valgren Michael (EF Education-EasyPost) 04:43:33

2. del Toro Isaac (UAE Team Emirates-XRG) + 11

3. Jorgenson Matteo (Team Visma | Lease a Bike) + 11

4. Johannessen Tobias Halland (Uno-X Mobility) + 24

5. Ciccone Giulio (Lidl-Trek) + 28

6. Pellizzari Giulio (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 30

7. Roglic Primoz (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 30

8. Pinarello Alessandro (NSN Cycling Team) + 40

9. Storer Michael (Tudor Pro Cycling Team) + 41

10. Buitrago Santiago (Bahrain Victorious) + 41

11. Romo Javi (Movistar Team) + 52

Clasificación general de la Tirreno-Adriático 2026 tras la etapa 5

1. del Toro Isaac (UAE Team Emirates-XRG) 20:10:40

2. Pellizzari Giulio (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 23

3. Jorgenson Matteo (Team Visma | Lease a Bike) + 34

4. Roglic Primoz (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 44

5. Ciccone Giulio (Lidl-Trek) + 01:05

6. Johannessen Tobias Halland (Uno-X Mobility) + 01:08

7. Pinarello Alessandro (NSN Cycling Team) + 01:24

8. Healy Ben (EF Education-EasyPost) + 01:24

9. Sheffield Magnus (INEOS Grenadiers) + 01:27

10. Buitrago Santiago (Bahrain Victorious) + 01:28

11. Hatherly Alan (Team Jayco-AlUla) + 01:43

12. Romo Javi (Movistar Team) + 01:48

13. Vendrame Andrea (Team Jayco-AlUla) + 01:49

14. Carapaz Richard (EF Education-EasyPost) + 02:11

15. Storer Michael (Tudor Pro Cycling Team) + 02:11