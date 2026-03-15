Isaac del Toro conquista la Tirreno-Adriático con 'sorpasso' incluido

El corredor del equipo UAE se convierte en el primer mexicano en conquistar 'La carrera de los dos mares' pese a verse involucrado en una caída en la última etapa

Se acabó lo que se daba. La edición de 2026 de la Tirreno-Adriático ha concluido justo como empezó, con Isaac del Toro siendo el más fuerte y proclamándose campeón de una carrera en la que ha superado en la clasificación general a Matteo Jorgenson, segundo, y Giulio Pellizzari, tercero. ¿Y el ganador de la última etapa? Jonathan Milan al sprint.

Lo cierto es que todo había quedado visto para sentencia en la sexta etapa. En ella, el mexicano respondió primero al ataque del italiano y posteriormente hizo lo propio ante el estadounidense para entrar primero en meta y dejar sentenciada 'La carrera de los dos mares' a la espera de la jornada de este domingo, en la cual no ha faltado nerviosismo, caídas y un susto que no ha pasado a mayores para el de UAE, ya que pese a verse cortado ya estaba dentro de los tres últimos kilómetros protegidos.

Una semana perfecta para Isaac del Toro

Sumando ya 16 victorias como profesional, Del Toro se puso al frente de la general en la segunda etapa, lo cedió momentáneamente en la cuarta a Pellizzari y en la quinta lo recuperó para, como decíamos, dar la puntilla en una excelente final en la sexta con el ascenso final al Muro della Madonna delle Carceri.

Fue ahí cuando dejó claro que la Tirreno-Adriático era suya, ya que la última etapa no presentó dificultad para el prodigio de Ensenada. Los 142 kilómetros finales entre Civitanova Marche y San Benedetto del Tronto no depararon sorpresa alguna. Solo dos ascensos, el de Montefiore d'Aso (10,9 km al 3,4%) y el de Ripatransone (8,4 km al 4,6%) supusieron algo de complejidad, pero nada que alterase su maillot de líder.

Algo menos de 80 kilómetros llanos, en el conocido como circuito de San Benedetto del Tronto, fue el final histórico de esta 'Carrera de los dos mares'. Lo repitieron hasta cinco veces para el final al esprint en el que Milan se llevó la última etapa.

El sorpasso de última hora en la general

Separados por solo un segundo a falta de la última etapa, cabía la posibilidad de que Matteo Jorgenson buscase la bonificación en el sprint intermedio para pasar a Giulio Pellizzari. Así lo hizo. Contando con la inestimable colaboración de Wout van Aert, el estadounidense se impuso al sprint, el italiano no pudo casi meterse en el mismo, y se dio el 'sorpasso' en la segunda plaza del podio en favor del ciclista del equipo Visma.