Ni Milan ni Philipsen, el dominador del sprint en la Tirreno-Adriático es Tobias Lund Andresen

El velocista del equipo Decathlon sorprende en Magliano de' Marsi para imponerse en la llegada masiva a dos de los mejores del mundo

La tercera etapa de la Tirreno-Adriático ha sido lo que se puede definir como una jornada de transición. Ha sido muy larga sí, pero no dejaba de estar 'preparada' para una llegada masiva en la que lejos de cumplirse los pronósticos vivimos una gran sorpresa con el protagonismo de Tobias Lund Andresen, quien se impuso en la final a Jonathan Milan y Jasper Phillipsen, dos de los mejores sprinters del mundo.

Lo cierto es que centrados en esa recta final fue Milan el primero en lanzarse y, también, el primero en quedarse sin piernas; tanto es así que finalmente fue séptimo. Fueron el belga Arnaud De Lie (Lotto Intermarché) y el propio Philipsen los que completaron el podio junto al joven Andresen, de 23 años.

En lo que concierne al desarrollo del día, tuvo poca historia. Solo hubo una escapada en toda la etapa, y fue para la clasificación por la montaña. Repitió el español Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta), que desde el inicio saltó en solitario por las carreteras toscanas y llegó a tener hasta casi 6 minutos de rédito con 150 kilómetros por delante. Su intención no fue nunca la de aguantar los más de 200 km de recorrido, pero sí la de ganar el ascenso a Todi (5.2% de pendiente), que bien le valió otros 5 puntos de bonificación en la clasificación 'Maglia' verde. Detrás, otro español criado en la Fundación Contador como Joan Bou (Caja Rural-Seguros RGA), exactamente como en la segunda etapa.

Finalmente la fuga duró 95 kilómetros y, desde ese momento, se ralentizó el ritmo en parte por la lluvia que humedeció el asfalto. Con calma absoluta en el pelotón se llegó al esprint de Casette, a poco más de 50 km para la meta, en el que se impuso neerlandés Danny Van Poppel (Bora) se llevó los 5 puntos y los 3 segundos de bonificación, mientras que el mexicano Isaac Del Toro (UAE) fue tercero, que ganando un segundo más en la general.

La cuarta etapa de la Tirreno-Adriático 2026

La cuarta etapa, de 213 kilómetros entre Tagliacozzo y Martinsicuro, ofrece este jueves 12 de marxo un recorrido más complejo que el visto hasta el momento, con dos ascensos clásicas de los Apeninos como son Ovindoli y el Valico delle Capannelle.

Clasificación general de la Tirreno-Adriático 2026

1. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) 5H6'1''

2. Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) a 4''

3. Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) a 14''

4. Alan Hatherly (Team Jayvo AlUla) a 18''

5. Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) a 19''

6. Antonio Tiberi (Bahrain Victorius) a 21"

7. Matteo Jorgenson (Visma) a 32"

8. Fillipo Ganna (Ineos Grenadiers) a 35"

9. Javi Romo (Movistar Team) a 35"

10. Ben Healy (Education First) a 37"