El primer hachazo de Van der Poel con Del Toro en el paquete y Roglic desaparecido

El neerlandés se impone en Sam Gimignano en un final apretadísimo que en cualquier caso permite al mexicano del equipo UAE colocarse como nuevo líder de la carrera

'Sterrato', final en subida, corredores de élite... El espectáculo parecía servido en la segunda etapa de la Tirreno-Adriático y así fue con dos claros vencedores: Mathieu Van der Poel conquistando la victoria parcial en Sam Gimignano e Isaac del Toro colocándose como líder de la clasificación general.

Noticias Relacionadas Impresionante: Pippo Ganna destroza el crono y Primoz Roglic aprovecha para poner firme a Isaac del Toro

Pese a que la jornada sobre la bicicleta duró casi cinco horas, todo lo importante sucedió en los últimos 25 minutos, justo cuando los equipos que buscaban etapa y general colocaron a sus líderes para un final de infarto.

Con la fuga inicial neutralizada a 39 kilómetros de meta, la lluvia ni quiso dejar todo el protagonismo a los ciclistas e hizo acto de presencia a 15 kilómetros del final para dar un aire aún más épico al 'sterrato' y a la subida final; no en vano no faltaron las caídas como la de Thymen Arensman, del equipo Ineos.

Ya con la tierra blanca bajo las ruedas, y con 6 kilómetros por delante, el estadounidense Matteo Jorgenson (Visma), el mexicano Isaac Del Toro (UAE) y el neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck) se erigieron como las piezas a seguir; sin embargo, el terreno jugó una mala pasada al norteamericano, al que se le fue la rueda trasera en una curva y dio con sus huesos contra el suelo.

Un desenlace ajustado para coronar a Van der Poel

Entra la incertidumbre, fueron Van der Poel y Del Toro, junto al italiano Giulio Pellizzari (BORA), los que tomaron ventaja con el resto de corredores para jugárselo todo en un último kilómetro en ascenso y que nos dejó un desenlace ajustadísimo.

Pellizzari, sin nada que perder, miró atrás y se sintió fuerte, con el apoyo de los italianos en el pueblo, a pocos metros del gran final. Se envalentonó y lanzó el envite. Van der Poel y Del Toro, en un inicio algo sorprendidos, consiguieron reponerse para contraatacar, superándole en el último suspiro para finalizar la segunda gran jornada de esta cita. Victoria para Van der Poel, liderato para Del Toro y jornada consagratoria para Pellizzari.

Clasificación general de la Tirreno-Adriático 2026

1. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) 5H6'1''

2. Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) a 3''

3. Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) a 13''

4. Alan Hatherly (Team Jayvo AlUla) a 17''

5. Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) a 18''

6. Antonio Tiberi (Bahrain Victorius) a 20"

7. Matteo Jorgenson (Visma) a 31"

8. Fillipo Ganna (Ineos Grenadiers) a 34"

9. Javi Romo (Movistar Team) a 34"

10. Ben Healy (Education First) a 36"