El truco de Juan Ayuso da resultado y ya es líder de la París-Niza

El corredor español de Lidl-Trek da un golpe de autoridad sobre el asfalto galo y obliga a Jonas Vingegaard a reaccionar

Juan Ayuso, en el podio de la Paríz-Niza posando con el maillot de líder.IMAGO

Juan Ayuso va a por todas. Si cuando estaba en UAE ya era un ciclista ofensivo, ahora, con toda una potente estructura como Lidl-Trek apoyándole, está dejando claro que tiene el talento necesario para brillar entre los mejores día sí y día también. Esa es la única conclusión posible tras verle coronarse en la Vuelta al Algarve y colocarse ahora con el maillot amarillo de líder de la París-Niza, truco mediante.

Era obvio que la contrarreloj por equipos iba a ser clave para ir definiendo la clasificación general y como tal lo tomaron los equipos de los dos grandes favoritos –léase Visma con Vingegaard y Lidl-Trek con Ayuso–. Pues bien, los neerlandeses golpearon primero, pero el chochet definitivo llevó firma alicantina.

En un esfuerzo titánico, Ayuso encaró los últimos 600 metros en solitario para marcar el tiempo del conjunto estadounidense y posicionarlo en ese momento como primero de la tercera etapa de la ronda francesa. No fue suficiente para terminar cantando victoria, ya que Ineos les superó por poco más de dos segundos, pero sí que sirvió para verle encabezar la general. ¿Por qué? Por los cuatro segundos de bonificación que sacó en el sprint intermedio de la anterior jornada.

Exacto. Si para algunos el sprint bestial que se marcó en la segunda etapa fue un gasto de energía innecesario, ahora se ha vuelto un truco de genio que permite a Juan Ayuso estar en cabeza de carrera con dos segundos de ventaja sobre Kévin Vauquelin y tres respecto a Oscar Onley; y recordemos, la bonificación cosechada fue de cuatro segundos.

Visma se impone a UAE y Movistar termina séptimo

En lo que es ya casi un clásico del gran pelotón, Visma dio el primer golpe a UAE. Si bien los de los emiratos marcaron el mejor tiempo al entrar en meta con Marc Soler y McNulty como principales figuras, los de Vingegaard no tardaron en desalojar de la primera plaza a su gran rival con un tiempo de 26,55 minutos.

Respecto al equipo Movistar, este pasó en el punto intermedio (km 14) de Saint-Laurent-l'Abbaye a solo 4 segundos del Visma anunciando una gran prestación, lo que se confirmó en la llegada con la segunda plaza provisional a 12 segundos del grupo del principal favorito, Jonas Vingegaard. Sin embargo, fue bajando puestos con la llegada de otros equipos para terminar en séptima posición a 28 segundos de Ineos.

La cuarta etapa de la París-Niza

Este miércoles 11 de marzo llega el primer final en alto con la disputa de la cuarta etapa entre Bourges y Uchon, de 195 km, un recorrido llano en sus primeros 120 km y unos 70 finales que concentran 3 puertos: la Cota de la Croix des Cerisiers (3a, 6,2 km al 4,1), la Cota de la Croix de la Liberation (2a, 4,7 km al 5,3) y la meta en alto en Uchon, un primera de 8 km al 4,5. Los favoritos medirán sus fuerzas.

Clasificación general de la París-Niza

1. Juan Ayuso (Lidl-Trek) — 8h 37' 02''

2. Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers) — a 2''

3. Oscar Onley (INEOS Grenadiers) — a 3''

4. Daan Hoole (Decathlon AG2R La Mondiale) — a 13''

5. Bruno Amirail (Visma | Lease a Bike) — a 17''

6. Davide Piganzoli (Visma | Lease a Bike) — a 17''

7. Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) — a 17''

8. Lenny Martinez (Bahrain Victorious) — a 20''

9. Daniel Felipe Martínez (Red Bull–BORA–hansgrohe) — a 22''

10. Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) — a ~22''