Luke Lamperti, primer líder de una accidentada París-Niza con Carlos Rodríguez como damnificado

El corredor español se vio envuelto en la caída de la parte final de la etapa y acabó entrando en meta descolgado del pelotón principal

La primera etapa de la París-Niza no ha estado exenta de emoción, y no solo por el sprint final, sino porque en una de las últimas curvas se produjo una caída que dejó a varios ciclistas fuera de combate; eso sí, sin daños graves. Mientras, en meta, era el estadounidense Luke Lamperti (EF-Education) quien se imponía en la primera etapa de esta carrera de una semana se disputa entre este domingo y el 15 de marzo.

Aunque no era su pelea estar hoy metido en la lucha por la victoria parcial, Juan Ayuso demostró las ganas que tiene de hacerlo bien entrando en meta en la vigésima posición, lugar que le llevó a evitar cualquier contratiempo. Peor suerte corrió la otra baza española, un Carlos Rodríguez que se vio envuelto en la mencionada caída y que acabó cerrando la jornada entrando descolgado del pelotón principal.

Volviendo a lo que fue el desarrollo del pistoletazo inicial de la París-Niza, la cual se desarrolló en un recorrido de 170,9 kilómetros, de los cuales los últimos 65 tenían cuatro puertos de tercera categoría, al realidad es que la acción empezó muy pronto. Seis ciclistas se apuntaron a la aventura de la fuga cuando no habían transcurrido ni cinco kilómetros desde la salida oficial: Casper Pedersen (Soudal), Luke Durbridge, Patrick Gamper (ambos Jayco), Max Walker (EF-Education), Mathis Le Berre (TotalEnergies) y Sébastien Grignard (Lotto).

La fuga hizo camino, pero sin ganar apenas tiempo. Los seis escapados rodaron juntos todo el día con una diferencia de en torno a un minuto y 20 segundos respecto al pelotón. Solo hubo movimientos entre ellos cuando se acercaban a las cotas puntuables, en busca de los puntos para el maillot de la montaña.

Escapada neutralizada

Cuando restaban 12 kilómetros para el final, en la última subida a Chanteloup-les-Vignes (1,1 kilómetros al 8,3% de pendiente), el británico Max Walker subió el ritmo en la fuga, dejando atrás a Durbridge. Por detrás, el pelotón aprovechó la falta de entendimiento para recortar diferencias, llegando a la cima a apenas 20 segundos de los escapados.

Los franceses Quentin Pacher (Groupama) y Joris Delbove (TotalEnergies) atacaron desde la cabeza del pelotón, pero su movimiento solo sirvió para acercar a todo el grupo a la fuga. Los escapados fueron neutralizados a 2 kilómetros para el final, dejando todo listo para el esprint masivo, en el que se impuso el estadounidense Luke Lamperti (EF-Education), con un tiempo total de 3h45:17.

Los favoritos a la general de la París-Niza

La 84 edición de la París-Niza, la 'Carrera del Sol', cuenta con varios destacados en el pelotón y con un principal favorito en la piel de Jonas Vingegaard. El dos veces campeón del Tour de Francia parece por encima del resto, pero tampoco se puede olvidar a un Juan Ayuso que llega a la prueba tras imponerse en la Vuelta al Algarve.