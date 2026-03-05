El Movistar Team cambia de planes con la París Niza y apuesta por su gran esperanza

París-Niza 2026: recorrido, favoritos, horario y dónde ver por TV la 'Carrera hacia el Sol' con Iván Romeo...

El Movistar Team tenía muchas esperanzas en poder ver a su flamante fichaje Cian Uijtdebroeks al frente del equipo en la París-Niza 2026, carrera que comienza en Achères este próximo domingo y que contará con algunos de los mejores ciclistas del pelotón.

Sin embargo, en los últimos días se había filtrado la noticia de que el joven belga llegaría muy justo o no lo haría tras la lesión sufrida en su primera carrera de la temporada. Finalmente, esas malas noticias se han confirmado y el regreso de Cian Uijtdebroeks podría tener lugar en la Volta a Catalunya. Sin él ni el también lesionado Enric Mas, y con Roger Adrià, Javi Romo, Jon Barrenetxea y García Cortina centrados en las clásicas, el equipo Movistar ha tirado de su gran esperanza para que lo lidere en la París Niza.

El flamante campeón de la Vuelta a Andalucía, Iván Romeo, regresará a la competición este domingo al frente de un equipo que también contará con opciones serias de cara a la general con los españoles Pablo Castrillo y Raúl García Pierna, y que peleará las etapas con Jefferson Cepeda, Orluis Aular y el italiano Lorenzo Milesi. El joven alemán Michel Hessmann completa el conjunto español en la prestigiosa cita francesa.

El ciclista vallisoletano tratará de rendir al mismo nivel que ya hizo también en el Dauphiné del pasado año, la carrera en la que estrenó un maillot de líder como profesional.

Recorrido de la París-Niza 2026

La París-Niza 2026 presenta un recorrido variado y exigente, con una contrarreloj por equipos, etapas de montaña y otras en las que los velocistas tendrán sus opciones. La carrera parte de Achères y llegar a la Costa Azul francesa. Éstas son las ocho etapas que presenta el recorrido de este año:

Etapa 1 (8 de marzo): Achères – Carrières-sous-Poissy (170,9 kilómetros). Media montaña

Etapa 2 (9 de marzo): Épône – Montargis (187 kilómetros). Llana

Etapa 3 (10 de marzo): Cosne-Cours-sur-Loire – Pouilly-sur-Loire (23,5 kilómetros). Contrarreloj por equipos

Etapa 4 (11 de marzo): Bourges – Uchon (195 kilómetros). Montaña.

Etapa 5 (12 de marzo): Cormoranche-sur-Saône – Colombier-le-Vieux (206,3 kilómetros). Media montaña

Etapa 6 (13 de marzo): Barbentane – Apt (179,3 kilómetros). Media montaña

Etapa 7 (14 de marzo): Niza – Auron (138,7 kilómetros). Montaña.

Etapa 8 (15 de marzo): Niza – Niza (129,2 kilómetros). Media montaña

Favoritos de la París-Niza 2026

En una carrera llena de ganadores míticos, entre ellos Jacques Anquetil, Eddy Merckx o, más recientemente, Alberto Contador, Primoz Roglic o Tadej Pogacar, muchos ciclistas conocidos tendrán la opción de suceder a Matteo Jorgenson, ganador de los dos últimos años y que este año ha cambiado su calendario para competir en la Tirreno Adriático.

Tras lo vivido en la Vuelta al Algarve habrá un nuevo duelo entre los antiguos compañeros, Juan Ayuso y a Joao Almeida, que parten como grandes favoritos, con Mattias Skjelmose, Kévin Vauquelin, Oscar Onley, Pavel Sivakov o el propio Iván Romeo como alternativas.

Dónde ver por TV y online la París-Niza 2026

El regreso de Juan Ayuso con su nuevo equipo, el Lidl-Trek, en la París-Niza 2026 se podrá seguir en directo en España a través de Eurosport 2 y por la plataforma HBO Max. La hora de comienzo está prevista para las 15:10 horas, salvo las etapas 5 y 7, en las que se adelanta media hora.