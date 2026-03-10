Juan Ayuso se sincera y deja claras sus prioridades al equipo Lidl-Trek

El ciclista alicantino ha firmado una excelente contrarreloj por equipos junto a sus compañeros para colocarse como líder de la París-Niza

Juan Ayuso no es de medias tintas. En su cabeza siempre ha estado intentar llegar a ser el mejor y justo para ello cambió de equipo, ya que a la sombra de Tadej Pogacar en UAE había tocado techo. Ahora, en Lidl-Trek, ejerce como líder y no solo cuando se trata de dar pedaladas, ya que a nivel vocal quiere marcar el rumbo de una estructura estadounidense que quiere colarse en la élite del gran pelotón.

Con esa perspectiva está en una París-Niza en la que ya es líder tras la contrarreloj por equipo con dos segundos de ventaja sobre Kévin Vauquelin y hasta 17 con Jonas Vingegaard. Obviamente está satisfecho con su rendimiento y con el del equipo, pero siendo totalmente sincero recalca que para esta tercera etapa de la ronda francesa su gran deseo era llevarse el triunfo parcial junto a sus compañeros antes que vestirse de amarillo.

"Estábamos muy motivados esta mañana. El equipo y yo creíamos que era posible ganar y perder por solo dos segundos es doloroso. Los compañeros se merecían la victoria porque hicimos un trabajo excelente. Trabajamos duro, entrenando juntos para días como hoy. Tuvimos una estrategia muy buena y supimos mantener el ritmo en todo momento. Creo que la última parte la hicimos muy bien", explica Ayuso en línea de meta.

Juan Ayuso y un regusto agridulce

El regusto que le ha quedado al ciclista español es agridulce. Aunque evita hablar de decepción, Ayuso no esconde que caer por un margen tan pequeño le ha dolido especialmente, si bien comprende que simplemente ha habido otro equipo mejor.

"No diría que estoy decepcionado, pero sí un poco triste. Hubiera preferido no llevar el maillot, pero sí ganar la etapa. Aun así, estoy muy contento de llevar el amarillo. Esto es ciclismo. Había un equipo más fuerte, y felicidades. Y aún quedan días para hacerlo mejor", comenta.

Un sprint intermedio con saber a líder

Ya se dijo desde primera hora. Cuando Juan Ayuso peleo el sprint intermedio en la segunda etapa de la ronda francesa para pasar segundo y lograr una bonificación de cuatro segundos, se señaló que podían ser importantes para la general. Pues bien, hoy se ha vestido de amarillo justo por ello.

"Todo suma, y ​​es un placer estar por delante gracias a los segundos de bonificación. Pero en la París-Niza, las cosas pueden cambiar muy rápido. Mañana habrá mal tiempo y será una etapa muy dura", sentencia.