Isaac del Toro tiene para todos: Roglic, Jorgenson, Carapaz y Pellizzari quedan a sus pies

El mexicano del equipo UAE da una exhibición de frialdad y potencia para no dar opción alguna a sus rivales por la general de la Tirreno-Adriático

Trabajo finiquitado. Si antes de comenzar ya partía como favorito, ahora ya podemos decir que Isaac del Toro ha amarrado por completo la clasificación general de la Tirreno-Adriático, prueba que ha dejado vista para sentencia con una exhibición en la etapa reina de la 'Carrera de los dos mares'. El mexicano ha sido el mejor de la competencia y ha puesto el broche de oro a su actuación con un ataque en el ascenso final con el que dejó por detrás al estadounidense Matteo Jorgenson (Visma) y al italiano Giulio Pellizzari (BORA).

Solamente si se diese una sorpresa inimaginable durante el domingo, podemos decir que Del Toro levantará el 'Tridente' por vez primera en su carrera. Su exhibición durante toda la semana bien lo merece, aunque su gestión de la última etapa es lo que quedará en el recuerdo de esta edición.

Porque Del Toro tiene piernas de élite, pero su cabeza no se queda atrás. En la última subida pareció no tener fuerza en el segundo ataque de Pellizzari en los metros finales, ya que no respondió de inmediato a la provocación del italiano; sin embargo, simplemente dejó claro que estaba esperando al momento justo para dar un doble golpe, para ganar la etapa más exigente y amarrar el título de campeón con una lanzada al alcance de unos pocos.

Para ser exacto, Del Toro se levantó en el tercer ascenso al Muro della Madonna delle Carceri para llegar a la meta en Camerino (3km con 8,8% y picos del 18%) y superó a su amigo Pellizzari para batirse en el duelo final con Jorgeson. El resultado, otro pequeño cambio de ritmo y brazos en alto en solitario en la meta para conquistar 42 segundos de ventaja en la general con su principal perseguidor, el propio Pellizzari, y uno más sobre Jorgenson, sus grandes rivales esta semana.

La montaña, para Diego Pablo Sevilla

Por segunda etapa consecutiva, la fuga inicial hizo mucho daño. En una jornada preparada para escaladores, dura por su exigencia desde el inicio con el ascenso al Sasotetto apenas a 50 kilómetros del inicio, se formó primero un grupo de siete corredores. Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM), Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost), Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ United), Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), Walter Calzoni (Pinarello Q36.5), Timo Kielich (Visma) y Guillermo Thomas Silva (XDS Astana).

A buen ritmo, los fugados llegaron con casi 4 minutos de ventaja respecto a un pelotón tranquilo justo al inicio del ascenso al Sasotetto, con el Valico di Santa Maria Maddalena (13,1 km al 7,3%), el más icónico de esta 'Carrera de los dos mares' y el más exigente, conquistado por Timo Kielich. El belga sumó 15 puntos en la clasificación por una 'Maglia Verde' ya sentenciada, en manos oficialmente del español Diego Pablo Sevilla (Polit VisitMalta), campeón de la montaña sin discusión, autor de varias escapadas en las primeras etapas que le permitieron llegar holgado a esta, siempre vestido de verde.

La séptima etapa de la Tirreno-Adriático

La séptima etapa pondrá el broche de oro a esta Tirreno Adriático entre Civitanova Marche y San Benedetto del Tronto, sin apenas dificultad, plana en su mayoría, perfecta para que Del Toro luzca la 'Maglia Azzurra' y levante el 'Tridente' que ya tiene en sus manos.