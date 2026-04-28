Valencia Basket - Panathinaikos en directo hoy | Partido de 'play off' de Euroliga 2025-2026 de Baloncesto en vivo

Retransmisión en directo del primer partido del play off de la Euroliga 2025-2026 entre el Valencia Basket y el Panathinaikos

¡Buenas tardes! Comenzamos con nuestra retransmisión en directo del primer partido del play off de la Euroliga 2025-2026 entre el Valencia Basket y el Panathinaikos.

Valencia Basket - Panathinaikos: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de playoffs de la Euroliga 2025-2026

El conjunto taronja afronta la hora de la verdad tras acabar segundo en la Liga regular, donde los griegos fueron séptimos y tuvieron que jugar el 'play in'.

"Esperamos cosas diferentes del Panathinaikos pero es imposible tener todo controlado porque las posibilidades son enormes. Cuando nos encontremos con sorpresas no debemos decir 'eso no lo teníamos preparados' sino ir atrás y ver de las cosas que hemos trabajado y que nos salgan natural qué podemos hacer".

El Valencia Basket sorprendió a los griegos en la Liga regular y les ganó tanto en el Roig Arena (102-84), en la primera vuelta, como en tierras helenas (79-89) en la segunda. Buen precedente para los de Pedro Martínez.

Nuestra confianza es alta, no tenemos miedo de ningún reto, al revés los afrontamos y estamos ilusionados".

El Valencia Basket y el Panathinaikos se cruzan en el primer partido de un 'play off' de la Euroliga que pocos habrían esperado a principios de temporada y mucho menos, que éste se jugase en el Roig Arena.

El equipo más rico de Europa, junto al Olympiacos, y un invitado, que había estado ausente la última temporada. Entre los dos nadie habría apostado por el segundo. Sin embargo, los de Pedro Martínez se han ganado a pulso partir como cabezas de serie en esta eliminatoria y poder resolver en casa en caso de que el 'play off' llegue al quinto partido.

El conjunto taronja ha acabado segundo en la liguilla más competida que se recuerda, mientras que los griegos sólo pudieron ser séptimos y, con ello, se vieron obligados a jugar un 'play in' en el que superaron al Mónaco.

Que la Final Four sea en Atenas es un aliciente más para el conjunto heleno y algo que temen desde Valencia. La gran ventaja del Valencia Basket, aparte del factor cancha, es la baja en su rival de una de sus estrellas: Kostas Sloukas. El veterano base se lesionó una rodilla en el último entrenamiento del equipo de Ergin Ataman y este mismo ha confirmado que no volaría. De hecho, tendrá que pasar por el quirófano y, como muy pronto, podría volver en el tercer partido.

Sin Sloukas y con muchas estrellas

Pese a no contar con Sloukas, Ataman tiene un equipazo a sus órdenes. Cuentan con el mejor jugador del pasado año, TJ Shorts, con el turco Cedi Osman, con el madrileño Juancho Hernángómez y con su MVP Kendrick Nunn; aparte de Nigel Hayes-Davis, Kenneth Faried y Mathias Lessort en la pintura.

"El factor cancha pasa a ser decisivo si llegas al quinto. El Panathinaikos tiene muchísima experiencia y no creo que les vaya a afectar. Preferimos jugar en casa, pero podemos perder. No nos sentimos invencibles por jugar en casa ni derrotados en ninguna pista", señalaba un Pedro Martínez que se cura en salud.