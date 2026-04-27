¿Desbandada en el Valencia Basket? Dos de sus estrellas tienen la puerta abierta

La entidad taronja encara en cuestión de días los cuartos de final de la Euroliga, instancia a la que ha llegado tras concluir segundo en la fase regular con excelentes actuaciones de piezas como Jean Montero, Jaime Pradilla, Brancou Badio o Darius Thompson

No es hora de planificar la próxima temporada, pero no por ello frena el mercado. Mientras el Valencia Basket trabaja para dar su mejor versión en los cuartos de final de la Euroliga ante Panathinaikos, los rumores alrededor del futuro de algunos de sus mejores jugadores no cesa. Es normal, ya que el gran rendimiento de un conjunto que ha cerrado la fase regular de la máxima competición continental ha llamado la atención a lo largo y ancho del planeta; tanto es así que dos piezas de relumbrón como Darius Thompson y Jean Montero tienen serias opciones de abandonar el barco.

Empezando por Darius Thompson, está claro que no se trata del jugador más espectacular de la plantilla, pero sí de uno que tiene un suelo tan importante como para que los mejores equipos del continente europeo le vean como una deseable adquisición. En esa línea es el periodista Andrea Calzoni quien asegura que el jugador de 30 años estaría cerca de cerrar un acuerdo para firmar por las dos próximas campañas con Olimpia Milano.

Thompson en básicamente una pieza que siempre suma desde el backcourt. Puede anotar y ha certificado en la Euroliga con un promedio de 9,8 puntos y un 40,8 por ciento en triples, pero es mucho más; tanto es así que en la última jornada lideró a los suyos tanto en rebotes como asistencias. Sí, es un guard, pero aporta en todas las facetas del juego.

Jean Montero 'se vende' a la NBA

Si lo de Darius Thompson no pasa de rumor, con Jean Montero las cosas están bastante más claras. En principio su futuro no pasa por cambiar de equipo en el Viejo Continente, pero sí le pone ojitos a una NBA en la que cree podría triunfar; tanto es así que se expresa de la siguiente manera: "Si tienes una oportunidad real, una oportunidad real de jugar, tienes que ir. Si no se da esa situación, no", explica en declaraciones recogidas por Eurohoops.

Siendo seguramente el jugador más talentoso del Valencia Basket, ha firmado una espectacular Euroliga que se mide por un promedio de 13,7 puntos y 4,6 asistencias. Ahora debe dar un nuevo paso al frente en playoffs, pero más allá de eso está claro que también es una pieza muy codiciada en el mercado.

Sergio de Larrea, un caso especial

Es el más deseado, pero a su vez el que más complicado parece tener salir. Para empezar toca esperar al puesto en el que sea elegido en el draft de la NBA, después llegará el momento de decidir si va o no, y ya por último si fuerza su marcha no a Estados Unidos, sino a otro equipo como a un Real Madrid que está tras sus pasos. Aún queda mucha tela por cortar.