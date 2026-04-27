Respuesta clara de la Real Sociedad al interés por Jon Martín y Oyarzabal

El club vasco sabe que sus dos canteranos están en la agenda de los grandes clubes de Europa, el FC Barcelona y el Real Madrid están muy pendientes del central, pero su intención es construir alrededor de ellos una plantilla muy competitiva que pueda rendir al máximo nivel durante

La Real Sociedad se va a presentar al próximo mercado de fichajes de verano, que está a la vuelta de la esquina, en una posición bastante fuerte gracias a que ganar la Copa del Rey le da billete para disputar la siguiente edición de la UEFA Europa League. Jugar competición europea permite que el club vasco tenga garantizados ingresos económicos y eso conlleva a que la Real Sociedad pueda mantener en plantilla a sus mejores jugadores como son el caso de Jon Martín y de Mikel Oyarzabal, quienes ya están siendo vinculados con algunos de los mejores equipos de Europa.

El plan de la Real Sociedad durante el próximo mercado de fichajes de verano es no atender a ninguna de las ofertas que lleguen por Mikel Oyarzabal y por Jon Martín ya que el objetivo es hacer una plantilla lo suficientemente competitiva para que el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo rinda bien en las cuatro competiciones oficiales que va a disputar (LaLiga, Copa del Rey, UEFA Europa League y Supercopa de España) según señala Deportes COPE Gipuzkoa.

La Real Sociedad se remite a la cláusula de rescisión de Jon Martín

La Real Sociedad sabe de sobre que Jon Martín está siendo monitoreado y seguido por los grandes clubes de Europa. Debido a su juventud, sólo 20 años, y a su gran rendimiento, se ha convertido en titular indiscutible en un equipo que ha ganado la Copa del Rey, el zaguero gusta mucho, siendo Real Madrid y FC Barcelona los primeros que han sondeado la situación del canterano de la Real Sociedad.

Así lo apunta Sport, quien informó hace unos días que Deco, director deportivo del FC Barcelona, se ha reunido con el representante de Jon Martín, Iñaki Ibáñez, para recopilar información sobre el central.

Ese contacto le da prácticamente igual a la Real Sociedad que no tiene en sus planes vender a Jon Martín, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2031. De hecho el club vasco se remite a la cláusula de rescisión del defensa que está fijada en 50 millones de euros.

Por tanto, no se esperan movimientos con Jon Martín a pesar del creciente interés por ficharlo.

Mikel Oyarzabal no se mueve

Tampoco se va a mover de la Real Sociedad, salvo sorpresa, Mikel Oyarzabal a no ser que aparezca una oferta que sea fuera de mercado. Además el club vasco cuenta con que el capitán se siente totalmente identificado con el proyecto deportivo y que en anteriores ocasiones no ha querido salir a pesar de haber tenido opciones de hacerlo.

Ahora, a sus 29 años, Mikel Oyarzabal es el líder de la Real Sociedad y no tiene pensado moverse. El delantero gusta en muchos equipos del máximo nivel desde su reconversión a delantero centro, posición en la que está brillando tanto en la Real Sociedad como en la Selección Española en donde es titular indiscutible.

A pesar de todo, la Real Sociedad no tiene pensando en dejarlo ir ya que se desea construir un buen equipo siendo Oyarzabal uno de los líderes. De hecho, el delantero dijo semanas atrás que sólo se veía en la Real Sociedad. "Quiero seguir haciendo camino, ayudando al equipo, diría también que al club, que en los últimos años ha adquirido una mayor importancia y dimensión, y todos deseamos continuar unidos para conseguir más logros todavía".