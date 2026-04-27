Las cuentas de la Real Sociedad para jugar la Champions League: opciones mínimas

El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo aún tiene opciones de terminar en la quinta posición de la clasificación de LaLiga, pero sus posibilidades son escasas según el superordenador de OPTA. Además, hay que tener en cuenta que dicho puesto quizás no dé billete ya que España puede perder en favor de Alemania la segunda posición en le coeficiente UEFA

La Real Sociedad, gracias a haber ganado la Copa del Rey, afronta con tranquilidad el final de temporada porque sabe que ya tiene asegurada su participación en la UEFA Europa League de la siguiente campaña. A pesar de ello, el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo aún tiene la motivación de clasificarse para la UEFA Champions League. Un objetivo que se le ha complicado demasiado por los resultados de la última jornada de LaLiga los cuales le dejan casi sin opciones, según señala el superordenador de OPTA, de alcanzar una quinta posición en Primera división que, por otro lado, no es segura que de billete a la mejor competición de clubes del mundo.

El superordenador de OPTA pone a la Real Sociedad muy difícil acabar en la quinta posición de LaLiga

Los resultados que se han dado en la última jornada de LaLiga que se ha disputado este pasado fin de semana han hecho que las opciones de que la Real Sociedad queden en la quinta posición de la clasificación se reduzcan enormemente.

La Real Sociedad ahora mismo se encuentra en la octava posición a 7 puntos del Real Betis, que es el quinto. Para colmo, el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo tiene por delante también al RC Celta y el Getafe CF que acumulan 44 puntos.

Con 15 puntos por lograrse, la Real Sociedad tiene prácticamente imposible terminar en la quinta posición de la clasificación de LaLiga. De hecho, el superordenador de OPTA no le da prácticamente opciones.

El gran favorito para finalizar en el quinto puesto es el Real Betis con un 87'7 por ciento. Le sigue el RC Celta con un 4'08 por ciento. A continuación está en Getafe CF con un 3'87 por ciento y, por último, está la Real Sociedad al que el superordenador de OPTA sólo le da un 3'45 por ciento de posibilidades de acabar quinto.

Con todo, puede ser que ni esa quinta posición en LaLiga dé billete para jugar la próxima edición de la UEFA Champions League.

La quinta posición de LaLiga puede que no dé billete para jugar la próxima edición de la UEFA Champions League

Por el momento, no es nada seguro que España consiga la plaza extra para jugar la próxima edición de la UEFA Champions League. A falta de que se jueguen las semifinales de las tres competiciones europeas, España tiene una ventaja de 0.191 puntos sobre Alemania.

Esto quiere decir que si Atlético de Madrid y Rayo Vallecano lo hacen peor que Bayern Munich y Friburgo, la Bundesliga adelantaría a LaLiga y, por tanto, en el coeficiente UEFA de esta temporada y dejaría al fútbol español sin esa plaza extra para disputar la próxima edición de la UEFA Champions League la cual recaería en el equipo que acabara en la quinta posición de la clasificación de LaLiga. De hecho, antes de que comiencen las eliminatorias Alemania cuenta con un 61 por ciento de posibilidades, por el 39 por ciento de España, de lograr esa plaza extra.

De este modo, las opciones de que la Real Sociedad juegue la siguiente edición de la UEFA Champions League está casi imposible por estos dos motivos: coeficiente UEFA y opciones de terminar quinto en LaLiga.