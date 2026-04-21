Matarazzo va a por la Champions League con la Real Sociedad

El entrenador del conjunto donostiarra celebra la Copa del Rey, pero cambia el chip a LaLiga para tratar de alcanzar un puesto que los catapulte a la Champions League

La Copa del Rey ya está en las vitrinas de la Real Sociedad, pero el hambre de Matarazzo no se sacia con el triunfo copero. Tras la celebración el técnico estadounidense ya cambia el chip a LaLiga, al igual que el resto del equipo que afronta los últimos 7 duelos con un claro propósito, ir a la UEFA Champions League.

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La Real Sociedad va a por la Champions League

Pellegrino Matarazzo quiere terminar LaLiga "de la mejor manera posible", lo que supondría no renunciar a intentar lograr un puesto de la Champions League, porque según ha indicado, el conjunto donostiarra, reciente vencedor de la Copa del Rey, es un equipo "muy ambicioso". El club txuri urdin llega al encuentro liguero ante el Getafe tras una larga celebración por el título de Copa, festejado en San Sebastián este lunes que, según ha dicho Matarazzo en una rueda de prensa, "fue un momento indescriptible y una sensación increíbles

Ahora, el equipo tendrá que cambiar el chip para intentar terminar la temporada de la mejor manera posible en LaLiga, un "reto" para un conjunto que ya ha sido campeón esta temporada. En cualquier caso, ha insistido en que el equipo es "muy ambicioso" y tiene por delante un camino que, a su entender, "sólo es el comienzo". "Ganar un título es algo especial, mucho más que entrar en la Champions League", ha añadido.

Guedes y Sergio Gómez son bajas en la Real Sociedad para la jornada 33

En cuanto a la convocatoria de la Real Sociedad para el partido ante el Getafe de la jornada 33 de LaLiga, la lista será bastante parecida a la de la final, salvo por las ausencias de Guedes y de Sergio Gómez por cansancio y la convocatoria de Zakharyan totalmente recuperado de un virus que le impidió jugar en la final de la Copa del Rey. Sobre el portugués, ha comentado que tiene dos lesiones, una de las cuales "se la hizo en la final", aunque confía en que pueda estar disponible ante el Rayo en la siguiente jornada. En la portería, a pesar de que Marrero fue el 'MVP' de la final y uno de los héroes de esta Copa, Matarazzo tiene claro que "Remiro es el número uno" en LaLiga, por lo que no habrá cambio en la portería. En cuanto a su rival, el Getafe, Matarazzo ha comentado que es un equipo que juega con muchos balones largos y va a los duelos, por lo que la Real tendrá que jugar "con mucha intensidad".