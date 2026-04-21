Girona - Betis, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el partido que enfrenta en Montilivi a Girona y Betis, obligado a levantarse tras su eliminación europea y poner fin a su racha sin ganar

¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos al directo del partido que enfrenta esta noche a Girona y Betis en Montilivi, correspondiente a la jornada 33 del campeonato liguero. Una cita apasionante con mucho en juego.

Máxima preocupación en la directiva del Betis por las consecuencias de la eliminación europea

Los de Pellegrini llegan a Girona forzados a levantarse tras el duro revés europeo del jueves y romper su racha de siete jornadas sin ganar , lo que es fundnamental para conservar el quinto puesto, que aún otorga el pasaporte a Champions.

Antony y Diego Llorente se caen de la convocatoria del Betis para visitar al Girona: lista de 23 de Pellegrini, con Isco pero con cuatro bajas

El Betis afronta esta 'final' sin la presencia de Diego Llorente, lesionado a última hora, ni de Antony, sancionado, que se suman a Ángel Ortiz y Junior Firpo.

Pellegrini ya cuenta a pleno rendimiento con la magia de Isco, que con casi toda seguridad volverá a los terrenos de juego, mientras que es muy posible que Lo Celso parte de titular tras pisar el césped contra Osasuna.

Alineaciones Girona - Betis: alineación probable de Girona y Betis en la jornada 33 de LaLiga

A la espera de conocer onces oficiales, por aquí os dejamos las posibles alineaciones de Míchel y Pellegrini.

El Girona fantasea con Europa después de haber dejado atrás el fantasma del descenso, pues se encuentra a cuatro puntos del séptimo puesto. Además, Míchel recupera a un futbolista clave como Daley Blind, pero pierde a Abel Ruiz.

El mago bético cumple hoy 34 años y espera celebrarlo con su vuelta a los terrenos de juego y una victoria fundamental para las aspiraciones europeas del Betis.

¡Ya tenemos el once del Betis! Pellegrini apuesta por estos once hombres para resurgir en Montilivi.

El argentino, tras pocos minutos contra Osasuna, parte de inicio en la mediapunta verdiblanca una vez recuperado plenamente de sus molestias. Isco esperará en el banquillo y posiblemente entrará en la segunda parte.

Pellegrini ha optado por Fornals para el costado diestro en lugar de Antony si bien posiblemente tenderá hacia el centro e intercambiará posiciones con Lo Celso. También regresan al once Valles, Ruibal, Natan, Valentín Gómez y Marc Roca.

¡También está ya el once del Girona! Esta es la apuesta de Míchel:

Como era de esperar antes las bajas arriba, Míchel reconvierte a Echeverri para que sea la referencia arriba, con Stuani en el banco,

El Betis se enfrenta esta noche al Girona en partido correspondiente a la jornada 33 de LaLiga con la obligación de resurgir tras la dura eliminación europea contra el Braga y poner fin a su pésima dinámica de resultados en el campeonato liguero.

No en vano, los verdiblancos se presentan en Montilivi tras siete jornadas sin conocer la victoria que han provocado que sus perseguidores amenacen su quinta plaza más allá de que ninguno se ha mostrado muy fiable hasta ahora, lo que le ha permitido conservarla.

Ahora mismo aventaja en dos puntos al Celta, sexto, le lleva cuatro a la Real Sociedad, séptimo, y cinco al octavo, el Getafe, y necesita dar un golpe en la mesa ante un Girona al alza para espantar fantasmas y afianzar un puesto que todavía otorga el pasaporte para la Champions.

Dos bajas importantes y la magia de Isco y Lo Celso

Para ello, Pellegrini debe sobreponerse a dos bajas importantes, pues Diego Llorente cayó lesionado a última hora, mientras que Antony cumplirá sanción por acumulación de amarillas. Tampoco se encuentran disponibles los tocados Junior Firpo y Ángel Ortiz, en la recta final de su puesta a punto.

En el capítulo de buenas noticias, regresa Natan tras perderse la cita europea por sanción, a la par que Pellegrini ya cuenta de nuevo con la magia de Lo Celso y de Isco, que, con casi toda seguridad, reaparecerá sobre el césped.

Enfrente tendrá a un Girona que ha escapado de los puestos peligrosos y se ilusiona con luchar por Europa hasta última hora. Ahora mismo ocupa la undécima plaza a cuatro puntos del séptimo, la Real Sociedad.

Míchel recupera a Daley Blind

El equipo gironí se ha levantado sobre la filosofía de juego de su entrenador, un Míchel que, además, recupera a un futbolista clave para esta cita, Daley Blind. En cambio, pierde Abel Ruiz y afronta la visita bética muy mermado en ataque, con Stuani como único delantero puro.