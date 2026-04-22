Un dato redentor para el criticado Riquelme: "Mi peor enemigo soy yo mismo"

El extremo madrileño, quien acepta y comparte las críticas sobre su irregular rendimiento en este primer año como verdiblanco, marcó el gol del importantísimo triunfo en Girona para estrenarse en LaLiga EA Sports celebrando su séptima diana en esta 25/26 en la que, sin sentirse en plenitud, está rozando el techo anotador de su carrera deportiva

El Real Betis dejó atrás más de dos meses sin ganar en LaLiga EA Sports y abrió una nueva página con el apuradísimo triunfo ante el Girona FC (2-3) que celebró en la noche de este pasado martes gracias al gol de uno de los fichajes de esta temporada que peor sabor de boca está dejando: Rodrigo Riquelme. El madrileño se resarció de un tramo muy negativo, tanto en lo colectivo como en lo personal, con su primera diana liguera en lo que va de temporada. Ya había marcado otro en la UEFA Europa League y acabó la Copa del Rey entre los mejores anotadores de la presente edición con cinco dianas.

Es decir, a falta de seis jornadas para el final de esta primera temporada como jugador del Betis, la irregular hoja de servicio de Riquelme presenta siete tantos y una asistencia en 34 partidos de esta 25/26. De este modo, está a sólo una diana más de alcanzar el techo anotador de su carrera deportiva, que está en las ocho que celebró como jugador del CD Mirandés, donde jugó cedido por el Atlético de Madrid en la campaña 2021/2022, y superando las cinco de la 22/23, cuando estuvo a préstamo en el Girona FC. A pesar del dato, RoRo admite que es momento de hacer autocrítica e incluso asegura que su principal enemigo es él mismo.

Riquelme celebra el primer gol en Liga con el Betis y tira de autocrítica

"Ha habido un momento en el que he visto que Bakambu se iba al segundo palo, había un espacio libre y he gritado a Abde como un loco. Cuando me la ha pasado, sabía que no tenía a nadie detrás. Pausa y precisión, como dice el míster, y es gol. Me quedo tranquilo. Muchas veces soy yo mismo mi propio enemigo. Cuando uno está tranquilo y con la cabeza donde tiene que estar, al final, salen las cosas", explicó Riquelme ante las cámaras de Betis TV.

Emoción en el vestuario verdiblanco por la vuelta de Isco Alarcón: "Me alegro como si fuese yo"

"Estoy feliz. Se ha hecho de esperar mi primer gol en Liga con el Betis, pero he aprendido en la vida que todo llega cuando tiene que llegar. La victoria es fundamental y, si se puede ayudar con un golito, fantástico", declaró Riquelme después de ese triunfo redentor en Montilivi con regreso del malagueño, cinco meses después.

"Muy feliz también por la vuelta de Isco. Le hemos echado de menos todo lo que se puede echar de menos. Me alegro como si fuese yo. Es un capitán, un líder... Yo llevo poco tiempo aquí, pero siento una sintonía especial con él", señaló el '17' sobre lo importante que es para el equipo poder volver a contar con el talentoso mediapunta después de pasarse casi un año casi en blanco entre dos lesiones casi simultáneas y un parte médico que incluso ponía en duda que pudiese lograr recuperarse.

La necesidad de aferrarse a la quinta plaza y el derbi particular contra el Real Madrid

"Nos hemos puesto por detrás en el marcador muy pronto, hemos conseguido darle la vuelta, nos han igualado y en el último suspiro hemos metido gol", resumía Riquelme sobre el alocado encuentro en Montilivi, que espera que sirva de acicate: "Este triunfo puede marcar un punto de inflexión porque venimos de una racha bastante floja. Ahora viene un partido en casa (el viernes, contra el Real Madrid) en el que necesitaremos a toda nuestra gente".

"Debemos agarrarnos ahí. Es vital para el club tener esa quinta plaza asegurada y hay nivel de sobra en la plantilla para hacerlo", añadió sobre la necesidad de defender el puesto europeo que llevan todo el año ostentando, y si es para ir a la Champions League si España consigue la plaza extra, pues mejor que mejor. "Afición, ¡vamos! Otra vez estamos en la senda de la victoria. Ha sido una victoria muy importante y muy complicada que seguro que nos da fuerza para todo lo que viene. ¡Vamos, todos juntos!", añadió, interpelando al beticismo de cara al viernes, en un vídeo 'selfie' publicado en los canales del club.