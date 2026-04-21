Girona 2-3 Real Betis: Dulce bálsamo para cicatrizar las heridas verdiblancas

Esta vez el conjunto de Pellegrini no cayó a la lona pese a comenzar por detrás en el marcador y ver cómo el Girona lograba empatar de nuevo tras hacer lo más difícil. Isco reapareció y fabricó junto a un genial Abde el 2-3 definitivo de Riquelme que consolida el cuadro heliopolitano en la quinta posición de LaLiga

El Real Betis se sobrepuso con carácter al varapalo sufrido ante el Sporting de Braga en la Europa League y logró romper su racha de siete jornadas consecutivas en LaLiga. Se sobrepuso a los goles del Girona sin caerse esta vez a la lona para dar un golpe en la mesa en la carrera por esa quinta plaza que aún puede dar el premio gordo de la Champions. Como bien afirmó Manuel Pellegrini en la previa, este resultado no cerrará la herida abierta, pero si ayuda a ir cicatrizándola para buscar cerrar la temporada de la forma más exitosa posible.

De inicio, con cinco novedades en su once con respecto a la debacle europea del pasado jueves, el cuadro verdiblanco salió con la personalidad y la valentía que le exigía una afición molesta. Aunque a Míchel le gusta que su equipo lleve el mando en Montilivi, los de Pellegrini agarraron la pelota para moverla con inteligencia y velocidad, acumulando dos llegadas peligrosas en apenas tres minutos. En la primera de ellas, tras un gran servicio en largo de Fornals, el pase de Cucho Hernández no encontró rematador. Y acto seguido, tampoco Abde, que incurrió por la izquierda, pudo conectar con un compañero.

Gol de Tsygankov en la primera llegada del Girona

Sufría el Girona en esos primeros compases. Pero cuando vienen mal dadas... En el primer acercamiento local, a los seis minutos, el 1-0 ya lucía en el marcador. Echeverri rompió primero a Natan en la frontal y luego a Bartra, hasta por dos veces, y con algo de fortuna tras un rechace, el balón acabó en las botas de Tsygankov, que no falló con un disparo raso ante un Álvaro Valles que no pudo reaccionar a tiempo.

Tocaba empezar de nuevo en un partido que se convirtió en un correcalles, con ambos equipos llegando con relativa facilidad a zonas de peligro, aunque con armas diferentes. El Real Betis lo conseguía con balones a la espalda de la zaga local, pero en uno de esos ataques Abde no pudo aprovechar el regalo de Gazzaniga y acabó perdiendo balón ante Vitor Reis. El Girona, por su parte, aprovechaba la falta de contundencia de los verdiblancos en la zona ancha para avanzar metros e ir pintando de rojiblanco el partido. Los de Pellegrini habían perdido definitivamente el control.

Empate de Marc Roca en el peor momento del Real Betis

El conjunto heliopolitano dejaba muchos espacios entre líneas. Pero en fase ofensiva dejaba patente su peligro. Así, en una acción por banda diestra, Fornals puso el balón al área, la defensa gironí despejó ante el intento de remate de Abde y Marc Roca sacó la chistera en la frontal: control con el pecho, recorte y toque sutil para hacer el 1-1 en el 22'.

La igualada llegaba en el momento más crítico del Real Betis, al que el gol le hizo recobrar la confianza. De ahí al descanso, se abría otro igualado mini-partido, con el cuadro catalán exponiendo más y los verdiblancos confiando su suerte a una contra. Llegaron las ocasiones en una falta directa de Lo Celso que se marchó por encima del larguero por poco o un disparo tras recorte de Abde en el área que Vitor Reis logró despejar no sin dificultades.

Montilivi pidió penalti: acierto del árbitro

Aunque las más claras, al borde del descanso, fueron para Blind, que apareció por sorpresa en el área hasta por dos veces para ver como sus disparos eran taponados primero por Bartra y luego por Natan. En el primero de ellos, Montilivi reclamó penalti, porque efectivamente el esférico acabó en el brazo elevado del catalán, aunque procedía de un rebote sobre su propio cuerpo. Nada punible, como bien refrendó el colegiado.

Bakambu al campo y remontada verdiblanca

Tras el paso por vestuarios, de nuevo fue el cuadro de las trece barras el que quiso dar un paso más, con Bakambu y Riquelme en lugar de Cucho Hernández y Lo Celso. El 'Ingeniero' confió en el congoleño, olvidado el enfado por el retraso en regresar de los festejos mundialistas de su selección, y su respuesta fue buena. Pronto se ganó una amarilla al ir a presionar con todo ante Blind y poco después se desmarcó y metió un centro que Abde no pudo cazar por poco en boca de gol.

Después fue el marroquí el que la puso área y Fornals tampoco la pudo enganchar por centímetros. Apretaba el Real Betis, mejor que su adversario en el segundo acto. Y el premio llegó gracias a un error de Blind, que regaló el balón en campo rival, propiciando el pase en largo de Marc Roca para la carrera de Bakambu. El ariete aguantó bien en la pelea con Vitor Reis y se la cedió a Abde para que marcara a placer.

Penalti claro de Aitor Ruibal y entre Isco y Abde lo arreglan

Pero la alegría duró poco, esta vez por una imprudencia de Aitor Ruibal, que trabó de manera clara en el área a Joel Roca para cometer penalti. Valles acertó el lanzamiento de Ounahi y llegó a tocarla, pero no pudo evitar el 2-2. La solución de Pellegrini fue tirar de Isco, que reaparecía así después de varios meses fuera, justo en su 34 cumpleaños. Y su magia apareció muy pronto. El malagueño puso un gran balón por delante para Abde, que se la había dejado con el pecho, y el marroquí estuvo generoso para regalarle a Riquelme su primer gol como bético en LaLiga.

Aún hubo que sufrir con una acción a balón parado que acabó en gol de Vitor Reis, aunque previamente era Stuani el que había cabeceado tras partir en fuera de juego, como se dictaminó desde la sala VOR. También llegó el susto con un centro con veneno de Hugo Rincón que Valles logró despejar con los pies. Pero el Real Betis se puso el mondo de faena. Dulce sufrimiento para afianzarse en la quina plaza.

Ficha técnica:

Girona FC: Gazzaniga, Arnau (Hugo Rincón 82'), Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Witsel, Fran Beltrán (Joel Roca 65'); Tsygankov, Ounahi, Iván Martín (Lemar 82') y Echeverri (Stuani 72').

Real Betis: Álvaro Valles, Aitor Ruibal (Bellerín 74'), Bartra, Natan, Valentín Gómez, Amrabat, Marc Roca, Fornals (Isco Alarcón 74'), Lo Celso (Riquelme 46'), Ez Abde (Ricardo Rodríguez 87') y Cucho Hernández (Bakambu 46').

Árbitro: Iosu Galech (Comité Navarro). Amonestó al local Ounahi y a los visitantes Lo Celso, Bakambu y Riquelme.

Goles: 1-0 (6') Tsygankov; 1-1 (22') Marc Roca; 1-2 (62') Abde; 2-2 (67') Ounahi, de penalti; 2-3 (79') Riquelme

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 33 de Laliga EA Sports disputado en Montilivi.