Puntos uno a uno del Real Betis en su visita de LaLiga al Girona: Abde compra la tarta e Isco sopla las velas

La felicidad regresa al conjunto verdiblanco con un vital triunfo en Montilivi que tuvo en el internacional marroquí a su jugador más destacado. El regreso del crack malagueño, partícipe en el gol decisivo, fue la otra gran noticia que coronó una noche redonda

El Real Betis se levantó del varapalo sufrido en la Europa League ante el Sporting de Braga con un valioso 2-3 ante el Girona que le permite asentarseen la quinta plaza de LaLiga, que aún puede dar el premio gordo de la Champions. Un triunfo en el que los verdiblancos lograron sobreponerse al gol inicial del cuatro catalán y a su posterior empate con personalidad y talento. Este último salió de las botas de Abde, que sumó otro gol y una asistencia para confirmar que es el pupilo más en forma de Manuel Pellegrini, esta vez decisivo con sus cambios. Pero la felicidad completa vino al ver a Isco Alarcón celebrar el 34 cumpleaños como más le gusta: sobre la hierba. Lo hizo además participado en el gol del triunfo. Qué gran refuerzo para este tramo final del curso. Y qué pena que no llegase unos días antes...

Así jugaron los jugadores del Real Betis

ÁLVARO VALLES: 6

No pudo hacer nada en el gol de Tsygankov, que lo pilló sin posibilidad de reaccionar al rematar desde muy cerca. Tampoco es que tuviese mucho más trabajo real, e incluso estuvo cerca de detener el penalti, pero el potente disparo de Ounahi dobló su mano. Concentrado en el tramo final para despejar un centro envenenado de Hugo Rincón.

AITOR RUIBAL: 4

Se echó en falta que se prodigara en ataque. En la primera mitad, no se le vio sobrepasar la línea de mediocampo, pero en la faceta defensiva se mostró seguro ante el peligroso Ounahi. El claro penalti cometido lo suspende y Pellegrini acabó retirándolo del campo.

BARTRA: 6

Echeverri lo rompió hasta por dos veces en la acción del 1-0, pero al filo del descanso resultó providencial para evitar el segundo, lanzándose al suelo para taponar el disparo de Blind en una acción en la que el Girona reclamó penalti (que no fue). De menos a más.

NATAN: 6

Sale también en la foto del tanto que abrió el marcador al irse al suelo ante el vértigo de Echeverri. Pero como su compañero en el eje de la zaga, también estuvo atento para tirarse con velocidad a los pies de Blind y abortar una clara ocasión en la prolongación del primer acto. Acabó entonado.

VALENTÍN CÓMEZ: 5

Cumplidor, sin más. Tuvo poca presencia arriba y sí firmó algún pase interesante en la salida. Viendo el nivel de los dos laterales zurdo específicos de la plantilla, el argentino es lo más fiable en ese costado.

AMRABAT: 5

Una vez más, el marroquí buscó ser el ancla verdiblanca en la medular, aunque por momentos en la primera mitad dejó muchos espacios y se le vio algo desubicado. No está desde luego en su mejor momento, aunque su entrega no se discute.

MARC ROCA: 8

Sacó la chistera para empatar con un golazo y reivindicarse. Su control con el pecho, recorte y disparo desde la frontal estuvieron a la altura de uno de los jugadores llamados a marcar la diferencia, aunque su misión diaria está en el trabajo. También fue el ejecutor del pase en largo que dio paso al 1-2. Notable.

FORNALS: 6

Sin Antony, el castellonense partió en banda derecha y de sus botas en esa zona salió el centro que acabó en el gol del empate, aunque no es un extremo al uso y aprovechó para moverse también con libertad por zonas interiores. De hecho, en la segunda mitad abandonó el costado para partir por dentro e intervino más, rozando el gol tras un centro de Abde.

LO CELSO: 5

De vuelta a la titularidad, ejerció de faro en la media punta, lanzando a sus compañeros con balones a la espalda de la zaga local que no siempre fueron bien leídos. Con el paso de los minutos, se le notó la inactividad y Pellegrini optó por dejarlo en la caseta en el descanso. Debe dar más, mucho más, pero tiene el atenuante de su reciente baja prolongada.

ABDE: 9

Está en un gran estado de forma. Y aunque no fue el partido en el más participó, anotó a placer un nuevo tanto al aprovechar el pase de Bakambu. Su desequilibrio le dio para generar peligro por su costado con centro y buscar también posiciones de remate. Genial en el 2-3 definitivo: se la dejó a Isco con el pecho, recibió su pase, recortó y se le regalón a Riquelme. Decisivo.

CUCHO HERNÁNDEZ: 6

Quizás pecó de generoso en la primera que tuvo, a los dos minutos, buscando un pase en lugar de jugársela en el área. Pero su movilidad fue una de las principales fuentes de peligro de su equipo, aunque no gozó de ocasiones. Sorprendió que fuese sacrificado en el descanso.

MANUEL PELLEGRINI: 7

Llegaba muy criticado el chileno, que regresó al 4-2-3-1 y tomó decisiones valientes. Esta vez, su mano desde el banquillo fue decisiva, pues todos los cambios aportaron para amarrar un triunfo muy valioso. Su Betis nunca se cae, por mucho que el golpe europeo fuese tremendo. Ahí está de nuevo, queriendo de verdad la quinta plaza.

BAKAMBU: 7

Salió con ganas, aunque pronto se ganó una amarilla al acudir a la presión. Un centro suyo tras desmarcarse a punto estuvo de ser rematado por Abde en boca de gol. Luego le regaló el 1-2 para que marcase a placer. Muy buenos minutos para olvidar el enfado que generó el retraso en su regreso de los festejos mundialistas de su selección.

RIQUELME: 7

Regresaba a un campo que conoce muy bien, pues allí vivió algunos de sus mejores días como futbolistas, los que trata de repetir en el Real Betis. Aprovechó la oportunidad para hacer el gol decisivo, su primer en LaLiga, que no es poco.

ISCO ALARCÓN: 7

Fueron pocos minutos, unos 20 con el alargue, pero qué gran noticia para el Real Betis que el malagueño esté de vuelta para el tramo decisivo de la campaña. Metió el pase con el que Abde fabricó el 2-3 definitivo y luego se fajó como todos para conservar la victoria.

HÉCTOR BELLERÍN: 5

Salió para buscar más profundidad por el costado diestro tras el 2-2, pero pronto llegó el gol de Riquelme y le tocó trabajar, como al resto, para amarrar la victoria.

RICARDO RODRÍGUEZ: 5

Salió para mantener el resultado en los instantes finales, optando Pellegrini por doblar el lateral zurdo con él y Valentín Gómez.