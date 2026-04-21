¿Cuál es la situación del Real Betis? Carlos Martínez, Ricardo Sierra y Mónica Marchante hablan sobre ello: "Parecía 'Musho Betis' y se ha quedado un poco a mitad de camino"

Los comentaristas de la final de la Copa del Rey en Movistar Plus+ hablaron sobre la situación del Real Betis en los micrófonos de ESTADIO Deportivo, admitiendo la gran decepción que ha supuesto la eliminación en Europa League

El Real Betis se encuentra en una situación complicada, algo difícil de imaginar hace prácticamente unas semanas, cuando el estar vivo en la Europa League y en puestos de Champions League era un sueño casi nunca visto. Sin embargo, el equipo ya acumula hasta siete partidos sin conocer la victoria en LaLiga, algo que ha hecho perder la holgada ventaja que tenía con sus perseguidores que también aspiran a esa quinta plaza. Este bajón se vio acrecentado el pasado jueves, cuando el equipo cayó eliminado de la Europa League tras una desastrosa segunda parte donde los lusos le dieron la vuelta a la ventaja bética. Ahora la afición se agarra a ese clavo ardiente, como es el poder jugar la máxima competición continental, aunque ya esa posibilidad no está tan seguro.

Muchos son los que muestran su opinión sobre la situación del Real Betis, ya que el debate de si esta eliminación supone un fin de ciclo es el principal. El pasado sábado, antes de la final de la Copa del Rey, ESTADIO Deportivo pudo hablar con los compañeros de Movistar Plus+ encargados de transmitir ese gran encuentro. Entre los distintos temas a tratar, también se les cuestionó acerca de la situación tanto del Betis como del Sevilla FC. En el caso de los verdiblancos, muchos están de acuerdo en que lo del pasado jueves fue una decepción tremenda, pero que el equipo necesita levantarse.

"Un bajonazo el otro día. No lo esperaba y un poco decepcionante en ese sentido", declaró Mónica Marchante. También tuvo la oportunidad de hablar el compañero Ricardo Sierra de hablar de ello, expresando esa misma sensación de incredulidad. "El Betis, pues una sensación un poco de que este año parecía que iba a ser 'musho Betis' y se ha quedado un poquito a mitad de camino y me da un poquito de rabia, sobre todo por lo que estaba haciendo en Europa y fue un bajonazo muy grande la eliminación contra el Sporting de Braga", respondió.

Por último, el periodista Carlos Martínez también se quiso sumar a la opinión sobre el conjunto bético, dejando claro que "ha sido una decepción muy gorda". "Lo del Betis en la Europa League ha sido una decepción muy gorda porque veía al equipo muy bien entonado y fue un varapalo. (...) El Betis tendrá que rearmarse anímicamente para encarar lo que queda de campeonato con la intención de llegar otra vez a posiciones de renombre europeo", finalizó.

El diagnóstico es claro, y es que para mucho es sorprendente la forma en la que se ha caído el equipo. Este año parecía ser el elegido para poder hacer historia una vez más en Europa. Ya lo hizo el año pasado llegando a la final de la Conference League, aunque aún queda dar ese importante paso en la Europa League, competición que aún se le sigue resistiendo. Los tres han coincidido en que aún queda esperar a la competición doméstica para ver si el equipo logra el sueño de la Champions, pero que el mazazo ha sido tremendo.