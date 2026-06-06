Castrín responde al interés de Osasuna y el Sevilla acelera

Desde el club navarro han sondeado al central gallego, que solo tiene un año más de contrato, pero la próxima semana está prevista una reunión para tratar de cerrar una renovación que se viene tratando desde hace semanas

Olvidadas ya las negociaciones con Sergio Ramos para la venta de la mayoría accionarial del club, lo que frenó en seco cualquier intento de planificar la 26/27, el Sevilla FC ya ha comenzando a moverse en el plano deportivo mientras los máximos accionistas tratan de avanzar con otros compradores para activar la necesaria palanca de la ampliación de capital. Son muchas las dudas que se ciernen sobre el exiguo margen de maniobra existente para acudir al mercado. Pero no queda más remedio que dar pasos al frente para armar desde ya una plantilla lo más competitiva posible.

Las gestiones en marcha del Sevilla FC

Con los fichajes a coste cero de Juan Iglesias y Arouna Sangante ya cerrados, y a la espera de resolver el caso de Patrik Mercado, el foco se centra en reforzar la portería, con Diego Conde como gran objetivo. Pero de forma paralela también se avanza en el capítulo de renovaciones, estando previsto sentarse en breve tanto con Nemanja Gudelj, al que se le propondrá seguir con un sueldo inferior, y Alexis Sánchez, avalado por Luis García Plaza.

Junto a los dos veteranos futbolistas, que acaban contrato el 30 de junio, también se viene negociando desde hace semanas la ampliación del vínculo que tienen los canteranos Oso y Andrés Castrín. En el caso del lateral zurdo, como ha informado ESTADIO Deportivo, ya tiene una oferta formal sobre la mesa, aunque no se descarta su venta ante el interés del Villarreal, el Espanyol y, especialmente, el Estrasburgo.

La prioridad de Castrín es continuar en Nervión

También hay clubes pendientes del central gallego tras su brillante irrupción en la elite. Como apunta ABC de Sevilla, desde Osasuna están muy atentos a su situación y habrían sondeado a su entorno para conocer la predisposición del zaguero a una posible salida rumbo a El Sadar. Sin embargo, Castrín habría transmitido al club navarro que en estos momentos su prioridad es continuar en el Sánchez-Pizjuán, pues está muy agradecido por la oportunidad que le brindaron hace dos veranos, cuando fue reclutado procedente del Lugo por apenas 200.000 euros.

Los números de Castrín y su 'feeling' con Luis García Plaza

El de Riotorto considera que el conjunto sevillista es el escenario ideal para seguir creciendo de la mano de García Plaza, con el que ha ofrecido un gran nivel en las últimas jornadas del campeonato, formando junto a Kike Salas una pareja en el eje de la defensa que ha sido clave para alcanzar la permanencia y que ha hecho que ambos reciban multitud de elogios. Ya con Matías Almeyda había arrancado la campaña como titular, por las bajas que se acumulaban en defensa, y fue apareciendo en el equipo de forma intermitente. Pero el técnico madrileño lo convirtió en un baluarte y solo algunas pequeñas molestias le apartaron del once en esa recta final, acabando el curso con 1.276 minutos repartidos en 19 encuentros de LaLiga, en la que se estrenó como goleador con un vital tanto ante el Espanyol, participando también en otros dos choques de Copa del Rey.

Una reunión pendiente y una posible renovación hasta 2030

Así, en el Sevilla FC asumen que el nuevo estatus de Castrín debe ser correspondido con un mejor contrato y, según el citado medio, la próxima semana está previsto que ambas parte se reúnan para tratar de cerrar un acuerdo que está bastante encaminado, pues esta redacción ya informó de que las sensaciones eran positivas desde comienzos del mes de mayo.

Todo apunta, por tanto, a que el central gallego, cuya vinculación actual acaba en 2027, estampará su firma hasta 2030, asegurándose así en Nervión la continuidad del que debe ser un pilar defensivo del equipo la próxima campaña. Aunque en un Sevilla FC necesitado de plusvalías, nunca hay que descartar nada ante una eventual oferta que resulte muy atractiva. De momento, la irrupción de Castrín se ha traducido en un subidón de su valor de mercado, que alcanza los 6 millones de euros según la web especializada Transfermarkt. Pero a sus 23 años, y viendo su progresión, dicha cantidad se podría quedar corta pensando en un futuro ingreso.