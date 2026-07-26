Vargas y Sow ya tienen fecha de regreso al Sevilla con su futuro en el aire

Los dos internacionales suizos apuran sus últimos días de vacaciones tras su participación en el Mundial, aunque sobre todo en el caso del extremo, se espera que aparezca una oferta importante para generar una nueva y necesaria plusvalía

El Sevilla FC afronta esta noche ante la AD Ceuta, a las 21:00 horas en el Estadio Jesús Navas a puerta cerrada, el cuarto amistoso de una pretemporada en la que los de Luis García Plaza están dejando muchas dudas. Entre lesionados, descartados y los varios fichajes que aún deben llegar, el técnico madrileño se está viendo obligado a tirar de muchos jóvenes del filial, aunque esta misma semana verá reforzado su plantel con dos importantes piezas que, no obstante, tienen su futuro en el aire, como muchos otros componentes del plantel.

Tras su participación en el Mundial, donde fueron eliminados por Argentina en un polémico choque de cuartos de final, los suizos Rubén Vargas y Djibril Sow apuran ya los últimos días de sus breves vacaciones antes de calzarse de nuevo las botas para ponerse a las órdenes de entrenador nervionense.

Viajará con el equipo a Países Bajos

Tras el amistoso de esta noche, el conjunto sevillista seguirá ejercitándose unos días más en la Ciudad Deportiva Cisneros Palacios. pero se espera que ambos jugadores formen parte ya de la expedición que pondrá rumbo el próximo jueves a Países Bajos, donde el equipo realizará un 'stage' de pretemporada lejos de la capital hispalense por vez primera en tres años, concretamente en la tranquila localidad de Garderen.

De este modo, el extremo de origen dominicano y el mediocentro se sumarán en una fase crucial de la preparación, en la que tendrán lugar los tres últimos amistosos previstos, los dos primeros ante rivales de la Eredivise neerlandese. Así, García Plaza podrá testar la evolución de los suyos ante el NEC Nimega (el viernes 31 a las 19:00 horas) y frente al Utrecht (el domingo 2 de agosto a las 14:30 horas). Tras ello, la concentración finalizará como tal el 7 de agosto, pero aún habrá un desplazamiento a Alemania para cerrar allí el calendario estival contra el Bayer Leverkusen el sábado día 8 (en el BayArena a las 15:30 horas).

La plusvalía que se espera con Rubén Vargas

Está por ver, no obstante, cuál es la participación de los dos internacionales helvéticos en esta pretemporada, pues sobre todo en el caso de Rubén Vargas se le busca una salida para hacer caja y poder seguir avanzando en la planificación. Tras la venta de Akor Adams al Venezia, su nombre está subrayado en rojo ante la posibilidad de generar una plusvalía incluso mayor que con el delantero nigeriano, pues apenas se pagaron de 2,5 millones por su fichaje al Augsburgo y y ahora ha sido tasado en 20.

Brighton, Aston Villa y West Ham, atentos en la Premier League

Ya son varios los equipos que han preguntado por el extremo, que firmó dos goles y una asistencia en sus seis encuentros en el Mundial, elevando con ello su cotización. Esa destacada actuación ha hecho que su nombre comience a sonar con fuerza en la Premier League, donde ha sido relacionado con el Brighton, el Aston Villa o el West Ham. Una situación que podría propiciar una puja sin duda beneficiosa para los intereses sevillistas.

A punto de cumplir 28 años, Rubén Vargas también fue tentado por el Trabzonspor turco, que recelaba de su historial de lesiones. Pero obviamente la Premier league se presenta como un destino más apetecible, siendo uno de sus objetivos recalar en un conjunto que le permita disputar competiciones europeas, a ser posible la Champions. Todo ello, a pesar de que su última temporada no fue la mejor. Lastrado por las lesiones, vio frenado su buen comienzo y acabó el curso con tres goles y seis asistencias en 25 partidos.

El objetivo del Sevilla con Sow: recuperar la inversión realizada

Por su parte, su compatriota Djibril Sow no ha brillado tanto en el Mundial, pero su protagonismo fue a más, siendo titular tanto tanto en octavos como en cuartos de final, para participar así en cuatro de los seis choques de Suiza, en los que firmó una asistencia. A sus 29 años, el centrocampista accedió el pasado verano diferir su sueldo para ayudar a inscribir a los nuevos fichajes, lo que hizo que ampliase su contrato hasta 2029. Pero en Nervión se contentarían con recuperar los 10 millones de euros que costó firmarlo procedente del Eintracht de Frankfurt. Precisamente en la Bundesliga alemana es donde pueden estar sus mayores pretendientes y el Sevilla FC confía en que llegue una oferta que ronde dicha cantidad para abrirle la puerta, lo que liberaría una ficha importante, optando en su lugar por contratar a un mediocentro de otro perfil diferente, más creativo.