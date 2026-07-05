Se anima la esperada puja por Rubén Vargas: la Premier League llama a su puerta

Su buen papel en el Mundial ha colocado al internacional suizo en el escaparate, interesándose en su situación el Brighton inglés. El Sevilla FC necesita vender y el extremo es una de sus grandes bazas para hacer caja

El Sevilla FC necesita vender sí o sí. Como ya sucediera el pasado verano con los traspasos de Lukébakio o Badé, el club de Nervión busca sacar la máxima tajada posible para abrir algo de espacio en su estrechísimo límite salarial y poder inscribir a sus nuevos fichajes, algo que a día de hoy no puede hacer con Juan Iglesias, Guridi, Sangante ni Vlachodimos. Por tanto, una de las más importantes tareas de José Ignacio Navarro se encuentra en la operación salida, siendo varios los nombres sobre la mesa.

Además de tener en el mercado a canteranos como Juanlu, Kike Salas u Oso, que dejarían una plusvalía integra, las grandes bazas para hacer caja las representan Akor Adams y Rubén Vargas. Por el nigeriano aprieta el Venezia, que ha filtrado un acuerdo con el delantero pero no llega a lo que piden en Nervión. Mientras, por el extremo suizo comienza a animarse la puja después de su buen hacer en el Mundial, donde suma dos goles y una asistencia en cuatro partidos.

El Brighton cumple el 'perfil' a nivel deportivo y económico

Así, según apunta ABC de Sevilla, el Brighton ha puesto sus ojos en el futbolista de origen dominicano y está muy interesado en su situación. Una opción que podría resultar a priori atractiva para todas las partes, pues a nivel deportivo ofrecería al jugador la posibilidad de competir en Europa (jugará la Conference League), mientras que en el aspecto económico, el poderío de la Premier League también podría asegurarle un jugoso salario, y a su vez colmar las aspiraciones sevillistas.

Por ejemplo, el conjunto británico ya ha cerrado el fichaje de Luka Vuskovic procedente del Tottenham a cambio de unos 40 millones de euros, más cerca de otros cinco en variables, adelantándose así a equipos de la talla del FC Barcelona, que también seguía al joven central croata. Una operación que da una idea del potencial del octavo clasificado en la última campaña en Inglaterra.

El precio que pide el Sevilla FC

Cabe recodar que el valor de mercado de Rubén Vargas alcanza los 12 millones de euros según la web especializada Transfermarkt. Pero en el Sánchez-Pizjuán pretenden elevar esa cantidad más allá de los 15 millones por los que estuvo a punto de marcharse hace un año al Villarreal, si bien la propuesta del 'submarino' fue rechazada al producirse en las últimas horas del mercado, sin margen ya para reaccionar y firmar a un sustituto.

Los números de Rubén Vargas y el interés aparcado del Trabzonspor

Luego, su temporada en Nervión no ha sido la mejor. Lastrado por las lesiones, vio frenado su buen comienzo y acabó el curso con tres goles y seis asistencias en 25 partidos. Precisamente esos problemas físicos son los que habían hecho que el Trabzonspor, otro de los interesados, recelara de su contratación. Pero tampoco la opción de ir a Turquía atraía especialmente al extremo, pese a poder firmar un jugoso contrato. Su objetivo es poder jugar competiciones europeas y eso sí podría cumplir en el Brighton.

Centrado en el Mundial: en busca de los cuartos

En cualquier caso, no será hasta después del Mundial cuando se aclare la situación de Rubén Vargas, que el pasado verano también tuvo pretendientes en la Serie A. Suiza se medirá este próximo martes a Colombia en busca de un billete para los cuartos de final y en el Sevilla FC cruzan los dedos para que su jugador vuelva a brillar, lo que ayudaría a provocar una subasta sin duda beneficiosa para sus intereses.

Después de aterrizar en el mercado invernal de la 24/25 a cambio de apenas 2,5 millones, procedente del Augsburgo alemán, el internacional helvético se presenta a sus 27 años como una de los principales activos de la entidad de Nervión, que ve cómo su nombre comienza a moverse.