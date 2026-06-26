El ingreso extra que ya se ha asegurado el Sevilla gracias al Mundial

Rubén Vargas, Djibril Sow y Orjan Nyland aseguraron su presencia en dieciseisavos y alargarán de ese modo su estancia en el torneo que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. Como la FIFA paga por cada día que estén concentrados, el ingreso en Nervión se elevará como mínimo a 1,15 millones de euros

Un verano más, el Sevilla FC necesita vender a toda costa para minimizar las pérdidas lo máximo posible y aliviar con ello una delicada situación económica que tiene su punto más preocupante en el estrechísimo límite salarial impuesto por LaLiga. A día de hoy, ni siquiera podría inscribir a sus tres fichajes, todos ellos firmados a coste cero (Guridi, Juan Iglesias y Sangante). Por ello, se mueve en el mercado a jugadores como Akor Adams. Pero más allá de esa principal fuente de ingresos, cualquier vía para generar una ganancia extra es contemplada con expectación en Nervión, donde todos cruzan los dedos para que sus representantes en el Mundial lleguen lo más lejos posible.

El bajón experimentado por el club blanquirrojo a todos los niveles en los últimos tiempos también se refleja en el número de internacionales de su plantilla. De los diez sevillistas que fueron a Qatar 2022 se ha pasado a solo tres en Estados Unidos, México y Canadá. Pero, a pesar de ello, el aumento de las cantidades económicas con las que la FIFA compensa a los diferentes clubes provoca que la presencia de Rubén Vargas, Djibril Sow y Orjan Nyland pueda dejar un importante pellizco en las arcas del Sánchez-Pizjuán.

Suiza y Noruega ya esperan rival en dieciseisavos de final

La buena noticia es que todos ellos están ya clasificados para los dieciseisavos de final del torneo, por lo que su estancia se prologará durante más tiempo y eso hará que el beneficio sea mayor, puesto que el contador no dejará de correr mientras permanezcan concentrados con sus respectivas selecciones, cerrándose el grifo de la FIFA en cuanto caigan eliminados. No hay duda: en el Sevilla FC, aparte de España, van con Suiza y Noruega.

En el caso del combinado helvético, con Rubén Vargas como uno de sus grandes baluartes tras anotar ya dos goles, espera rival tras acabar como líder el Grupo B gracias a sus 7 puntos, fruto de las victorias ante Canadá (2-1) y Bosnia y Herzegovina (4-1) que sirvieron para rehacerse del empate inicial contra la Qatar de Julen Lopetegui (1-1). Por su parte, Noruega, con Nyland indiscutible bajo palos, se mide este viernes a Francia (21:00 horas) en busca del liderato del Grupo I, aunque también tiene sellado ya su pase a la siguiente ronda sumar seis puntos, mientras que Senegal e Irak no se han estrenado. Si acaban segundos, los vikingos ya saben que tendrían que enfrentarse a Costa de Marfil.

¿Cómo se calcula el dinero que la FIFA paga al Sevilla FC por sus tres internacionales en el Mundial 2026?

Así, gracias a sus tres representantes, el Sevilla FC ya tiene garantizados 1,15 millones de euros. Una paga extra que como están las cosas por Nervión no es moco de pavo. Esto es así porque, tras superar la Fase de Grupos, se calcula que los futbolistas que siguen adelante estarán en torno a 40 días concentrados con sus selecciones, contando desde el pasado 1 de junio, que es la fecha oficial en la que fueron liberados a ojos de la FIFA, aunque dependerá del día exacto si caen apeados en dieciseisavos parta calcular la cantidad exacta.

De este modo, según los datos consultados por ESTADIO Deportivo en el Club Benefits Programme Mundial 2026 aprobado por la FIFA, la compensación concreta es de 9.595 euros por día y jugador. Una cantidad que hay que multiplicar por tres (Vargas, Sow y Nyland) y a su vez por los referidos 40 días de estancia aproximada, lo que dejaría una ganancia de 1.151.400 euros.

Que dicha cantidad siga aumentando dependerá de lo que hagan suizos y noruegos. Si llegan a octavos, estarían entre 43 y 44 días, lo que supondría 19.150 euros más, al igual que por alcanzar los cuartos de final (46 o 47 días), las semifinales (50 días) y la gran final (53), estando el tope máximo en 508.000 euros por futbolista.

¿Sigue cobrando el Sevilla FC por Nyland a partir del 1 de julio?

Cabe recordar, además, que aunque Orjan Nyland acaba contrato este próximo martes, 30 de junio, y ya se ha anunciado que no renovará, la FIFA determina que en el caso de aquellos jugadores quedan libre, es el equipo que lo cedió el que percibe de forma íntegra la compensación, aunque sea anunciado como fichaje de otra entidad el 1 de julio.