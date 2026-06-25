Movimientos por Lukébakio: el Sevilla cruza los dedos para hacer negocio

El Trabzonspor se ha interesado por la situación del extremo belga y el Benfica no ve con malos ojos su salida. En Nervión están pendientes al conservar un 15% sobre la plusvalía que generase su venta, pudiendo ayudar a alcanzarla su presencia en el escaparate del Mundial

Un verano más, el Sevilla FC necesita vender a toda costa para minimizar las pérdidas lo máximo posible y aliviar con ello una delicada situación económica que tiene su punto más preocupante en el estrechísimo límite salarial impuesto por LaLiga. A día de hoy, ni siquiera podría inscribir a sus tres fichajes, todos ellos firmados a coste cero (Guridi, Juan Iglesias y Sangante). Por ello, se mueve en el mercado a jugadores como Akor Adams y Rubén Vargas. Aunque en realidad la totalidad de la plantilla es transferible si llega una oferta satisfactoria. Pero, además, hay otros futbolistas sobre los que se mantienen ciertos derechos que podrían dejar alguna ganancia extra, lo que sin duda sería muy celebrado en el Sánchez-Pizjuán.

Sólo habría ingreso extra por encima de los 20 millones de euros

Es el caso de Dodi Lukébakio, que el pasado verano fue traspasado al Benfica por 20 millones de euros fijos y otros cuatro en variables. Además, el club de Nervión se guardó también un 15% de la plusvalía que pudiera generar su venta. Por ello, está muy pendiente del futuro del extremo belga, que podría cambiar de equipo tras su discreta campaña en el conjunto luso, donde no ven con malos ojos su salida pese a tener contrato hasta 2030.

No será fácil, en cualquier caso, que el Sevilla FC pueda aumentar sus ingresos gracias a Lukébakio. Para ello, la operación debería cerrarse por encima de los referidos 20 millones, algo a lo que aspirará un Benfica que querrá recuperar al menos la inversión realizada hace un año. En Eduardo Dato, por tanto, se aferran a la fama negociadora de los portugueses para mantener viva la esperanza de ese pellizco extra, así como la posible revalorización de su ex futbolista en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Las intenciones del Trabzonspor

De momento, según informa el medio turco Fanatik, el Trabnzonspor ha sido el primero en interesarse por su situación para conocer las condiciones y el precio de su posible fichaje, al no poder abordar la llegada de Viktor Tsygankov, del Girona. El conjunto de Trebisonda, tercero en la última Süper Lig, quiere armar un proyecto importante para pelear de tú a tú con los grandes del país otomano (especialmente Galatasaray y Fenerbahçe. De hecho, también le ha echado el ojo a Rubén Vargas, aunque habrá que ver hasta dónde está dispuesto a llegar por un jugador que a sus 28 años ha visto caer su valor de mercado hasta los 15 millones de euros según la web especializada Transfermarkt, 10 menos del pico más alto que alcanzó como sevillista.

Los números de Lukébakio en el Benfica

No ha sido una temporada fácil para Lukébakio la 25/26, que arrancó con gol en San Mamés en el estreno liguero de los nervionenses, repitiendo titularidad en la segunda jornada frente al Getafe. Sobre la bocina, hizo las maletas para poner rumbo a Lisboa, pero un hematoma en un pie retrasó su debut y después de firmar cuatro asistencias en sus seis primeras apariciones en la Liga de Portugal sufrió una fractura de tobillo que le tuvo dos meses y medio en el dique seco.

A ello se unieron algunos roces con su entrenador, José Mourinho, y desde su reaparición en el mes de febrero jugó un papel secundario que le llevó a cerrar la temporada con poco más de 1.300 minutos repartidos en 25 encuentros, en los que solo firmó un tanto y añadió otro pase de gol a su cuenta, para un total de cinco. Unos números que no ayudan a que se desate la siempre esperada puja que pueda elevar el coste de su traspaso, lo que haría a su vez más probable que el Sevilla FC recibiera ese ingreso extra.

La participación de Lukébakio en el Mundial

La buena noticia es que, pese a todo, Lukébakio fue llamado a filas por su seleccionador, Rudi García, y se encuentra en el mejor escaparate posible para llamar la atención de nuevos pretendientes. No tuvo minutos en el estreno frente a Egipto (1-1), pero el técnico francés sí recurrió a él para tratar la muralla de Irán en la segunda jornada. Le concedió 32 minutos y el extremo bruselense punto estuvo de lograrlo con una gran jugada, aunque no pudo evitar el 0-0 final que deja a los 'diablos rojos' con la soga al cuello a falta del último choque de la fase de grupos.

Con dos puntos en su casillero, los mismos que Irán y dos menos que Egipto, Bélgica buscará su primera victoria y con ella el asalto a la segunda plaza este próximo sábado, cuando se medirá a la débil Nueva Zelanda. Mientras tanto, desde el Sánchez-Pizjuán miran de reojo y desean que Lukébakio pueda gozar de la oportunidad para reivindicarse y brillar. De ese modo, estaría más cerca la opción de seguir haciendo negocio gracias a él.