Oficial: el Sevilla anuncia el fichaje de Robbie Ure hasta 2031

El club de Nervión ha hecho oficial el acuerdo con el IK Sirius para la incorporación del delantero escocés, que hasta la fecha sumaba 15 goles en 15 partidos en la liga sueca

Ya es oficial el fichaje de Robbie Ure por el Sevilla Fútbol Club. La entidad hispalense ha anunciado esta mañana la incorporación del delantero escocés, que llega procedente del IK Sirius sueco. El joven ariete de Glasgow, de 22 años, llega al equipo de Nervión con la misión de llevar el peso del gol tras la venta de Akor Adams al Venezia.

Ure llegó ayer a Sevilla para pasar las pruebas médicas y firmar su contrato para las cinco próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2031. Incluso el futbolista posó para los medios gráficos a las afueras del Ramón Sánchez-Pizjuán mientras ambos clubes intercambiaban los últimos documentos para cerrar la operación.

El Sevilla FC pagará un total de 6,5 millones de euros fijos más 2,5 en variables, de los cuales un millón de euros sería de fácil cumplimiento mientras que el millón y medio restante dependería de unos objetivos más difíciles de alcanzar, aunque claro está que en caso de tener que pagarlos significaría que el fichaje ha sido un éxito.

Apunta a estar contra el Rayo

Pese al anuncio oficial, el nuevo delantero del Sevilla no ha podido estar en la sesión de trabajo junto a los que serán sus nuevos compañeros, aunque una vez anunciado el acuerdo con el FK Sirius, Robbie Ure debería ponerse desde este miércoles ya a disposición de Luis García Plaza con la intención de estar en el estreno liguero ante el Rayo Vallecano.

Robbie Ure era la primera opción de la dirección deportiva y se ha conseguido el objetivo de firmarlo antes del comienzo de LaLiga, ya que además llega rodado, pues tras el parón por el Mundial, el delantero ha disputado cinco partidos desde el 3 de julio, con un balance espectacular de ocho goles, cuatro de ellos en el 4-4 contra el Mjällby.

El comunicado del Sevilla

En su página web, el Sevilla Fútbol Club ha destacado las cualidades de su nuevo delantero, su trayectoria desde la cantera del Rangers hasta llegar a la liga sueca y su vinculación con los orígenes del Sevilla. Así dice el comunicado sevillista:

El Sevilla FC ha alcanzado un acuerdo con el IK Sirius sueco para el fichaje del delantero centro Robbie Ure (Glasgow, Escocia, 26 de febrero de 2004), quien firma hasta 2031. Se trata de un ariete de 1,89 metros e internacional con su país hasta la categoría sub-21. En la actual liga sueca, que comenzó en abril, el atacante de 22 años estaba exhibiendo un impactante balance goleador: 15 tantos (y dos asistencias) en los 15 partidos que mantienen al IK Sirius como líder destacado. En 2025, el escocés materializó 11 goles en 30 encuentros ligueros (cuatro asistencias), mientras que en la copa sueca hizo cinco tantos en cinco choques.

Ure se formó en la cantera del Glasgow Rangers, aunque antes de recalar en el IK Sirius pasó por Bélgica, concretamente por las filas del Anderlecht en sus categorías inferiores. Con su llegada a Nervión, Ure se convierte en el tercer jugador nacido en Escocia que defiende la camiseta del Sevilla FC en competición oficial, tras 'Ted' McMinn (temporada 1987/88) y Duncan McVean Thomson (quien disputó la Copa de Andalucía 1915/16).

No obstante, la vinculación histórica del Sevilla FC con Escocia no se queda ahí. Al margen del técnico Jock Wallace, quien dirigió al equipo en la temporada 1987/88, el origen histórico de la entidad en 1890 está íntimamente ligado al país británico. Jugadores como Hugo MacColl, primer capitán, Gilbert Reid Pollock, primer goleador a domicilio, Greig, Logan, Crombie, Thompson o Annandale fueron protagonistas de aquellos comienzos del fútbol en Sevilla. De esta generación también era el primer presidente del Sevilla FC, el escocés Edward Farquharson Johnston, además de otros dirigentes de la época.