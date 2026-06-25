Akor Adams o Rubén Vargas: La gran venta más conveniente para el Sevilla

La dirección deportiva deberá decidir entre sus dos activos más vendibles y, a priori, antepone al nigeriano al esperar un mayor ingreso por el nigeriano, lo que podría ser un error por varios factores

Cuando existe una urgencia resulta determinante elegir con acierto después de un análisis exhaustivo de la situación para no dejarse llevar simplemente por uno de los factores en juego, en este caso el dinero.

En Nervión se enfrentan este verano a la misma diatriba que en los anteriores de a qué futbolista franquicia vender para aliviar la cuentas con un jugoso ingreso millonario, lo que requiere buscar el equilibrio entre las cantidades percibidas y el impacto en la plantilla.

El Sevilla parece declinarse por la venta de Akor Adams

Si hace un año, al margen de las ofertas por otros activos como Juanlu o Carmona, la duda residió en desprenderse de Dodi Lukébakio o Rubén Vargas, ahora en el club debe decidir probablemente entre el helvético y Akor Adams, los futbolistas que despiertan más interés y por los que llegarán las ofertas más cuantiosas.

A priori, en el Sánchez-Pizjuán esperan un ingreso mayor con su máximo goleador y por ende, lo establecería como prioridad, sin descartar ningún otro escenario, ni siquiera la venta de ambos si ponen sobre la mesa propuestas irrechazables.

Posible equivocación sevillista por varios factores

Dentro de este contexto, opino que el Sevilla se equivoca si prioriza el traspaso del nigeriano por delante de la salida del internacional con Suiza por varios motivos de peso.

En primer lugar, el gol se erige en lo más complicado de encontrar en el mercado y Akor Adams despidió la temporada con diez tantos en el Sevilla y seis con su selección, y si existe la vía de ingresar el dinero necesario con otro activo resulta conveniente preservar el acierto de cara a portería ante la complejidad de encontrar un sustituto.

El Mundial de Rubén Vargas, con dos goles ya en su cuenta, le sitúa en el centro del escaparate y dispara posiblemente tanto los pretendientes como su precio, por lo que no sería extraño que el montante de su venta se asemejara al del punta.

Y, a día de hoy, considero más complejo relevar a Akor Adams que a Rubén Vargas, más allá de su indiscutible calidad y desborde, cuando, además, el delantero apareció cuando el equipo más lo necesitaba y el extremo no.

La diferencia de compromiso entre Akor Adams y Rubén Vargas

Porque en la previa de su primera Copa de África, Adams se entregó al cien por cien y se despidió con gol y asistencia ante el Oviedo, sin olvidar su aportación para la salvación, mientras que Vargas se mantuvo en un segundo plano en la providencia recta final del Sevilla con el Mundial a la vuelta de la esquina. La versión ofrecida por el suizo cuando el Sevilla se jugaba la permanencia tras volver de una lesión dista un abismo de la exhibida en los tres primeros partidos con su combinado, lo que no ha pasado desapercibido para nadie.

Factores que han de tenerse en cuenta, sobre todo, en el caso de que la diferencia en la caja entre ambas posibles transacciones no resulte demasiado elevada, lo que, a priori, no ocurriría por el nivel del suizo en la cita mundialista y por el hecho de que en el valor de mercado solo les separa tres millones. Además, aunque los dos han sufrido lesiones, los problemas físicos han lastrado más al extremo.

Si me preguntan a mí, no lo dudo: es más conveniente vender a Vargas y retener a Akor Adams.