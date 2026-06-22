Akor Adams 'responde' a la intención del Sevilla de venderle en este mercado

El delantero conoce que el club nervionense ha pedido que lo muevan en el mercado para hacer caja y ha adoptado una postura que favorece a los intereses sevillistas

Akor Adams mostró desde su llegada una tremenda implicación en el Sevilla y, aunque su arranque estuvo marcado por una lesión que apenas le concedió oportunidades, dejó claro ya por aquel entonces que deseaba permanecer en Nervión por su convencimiento de que triunfaría.

Mensajes que ha repetido a lo largo de su etapa como nervionense, siempre en la misma dirección, sobre todo en los malos momentos, y lo cierto es que, a día de hoy, se erige en una pieza importante en el Ramón Sánchez-Pizjuán y, junto a Rubén Vargas, en el futbolista más vendible de la plantilla.

Akor Adams ha triplicado su valor de mercado en un año

Sus 10 goles -los dos últimos fueron determinantes para la salvación- y cuatro asistencias en 33 partidos, sumados a su protagonismo en Nigeria, donde se ha convertido en un fijo para Eric Chelle, han triplicado su valor de mercado en un solo año, pues ha pasado de los cinco millones de junio de 2025 a los 15 de la última revisión de la web especializada Transfermarkt.

Este subidón lo ha situado en el centro del escaparate y en Nervión no esconden que, pese a su importancia en el equipo, desean hacer caja con su traspaso, generoso en plusvalía al haber invertido el enero de 2025 cinco millones en su fichaje procedente del Montpellier.

Sus agentes lo están moviendo en el mercado por petición del Sevilla

De este modo, sus agentes, por orden nervionense, lo están moviendo por las ligas más potentes de Europa a la espera de que llegue una oferta convincente para hacerse con sus servicios. De momento, no ha habido movimientos formales, pero sí que suscita interés.

Evidentemente, para que su venta sea posible, el Sevilla necesita predisposición por parte del nigeriano, que hasta el momento, ha evidenciado que es feliz en Nervión y expresado su intención de hacerse un nombre en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Akor Adams, dispuesto a ayudar al club nervionense

No obstante, como ha podido constatar esta redacción, el delantero es consciente de la situación económica del club y aceptará la decisión que tome a entidad más allá de que no ve con malos ojos en absoluto continuar como referencia indiscutible en el ataque sevillista.

Es cierto que le chocaron sus suplencias con García Plaza ante Real Sociedad y Espanyol siendo el máximo realizador del equipo, pero luego volvió a la titularidad para erigirse en el héroe del sevillismo y se siente importante en el club blanquirrojo.

Akor Adams y su entorno conoce las intenciones del Sevilla de ponerle en el mercado para hacer caja y, a priori, contribuirá si la oferta que convenza al Sevilla también satisface sus pretensiones deportivas y económicas.