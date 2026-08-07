Un mundialista en la lista del Sevilla para blindar el centro del campo: Skhiri

Desde Alemania apuntan el vivo interés nervionense por el internacional tunecino de 31 años, que está apartado en el Eintracht y saldrá este verano en condiciones accesibles

El traspaso de Djibril Sow al Genoa aumenta la necesidad de reforzar un centro del campo que ha perdido este verano también a Batista Mendy y a Nemanja Gudelj, y José Ignacio trabaja en este frente a la par que intensifica las gestiones para potenciar el ataque.

Antes de precipitarse la salida del internacional helvético, ya había trascendido el interés nervionense por Giorgi Kochorashvili, centrocampista georgiano que saldrá este verano del Sporting Clube. Pese a que el Getafe tomó la delantera en un principio, la intromisión blanquirroja frenó esta posibilidad y el Sevilla ha mantenido conversaciones con los lisboetas para tratar de alcanzar un acuerdo.

De momento, el Sporting desea una venta definitiva o, en su detrimento, una cesión con obligación de compra de 5,5 millones, fórmula está ultima, que es la que está sobre la mesa en los últimos días, pues en Nervión está abierto a un préstamo con opción de compra de unos 5 millones que tornaría en obligatoria en función de objetivos.

Skhiri, alternativa asumible para la medular sevillista

Así las cosas, la dirección deportiva maneja alternativas para la medular por si falla el georgiano y, sobre todo, en su búsqueda de un complemento, pues la falta de activos apunta a que llegarán más de un efectivo para el centro del campo.

Dentro de este contexto, ha surgido un nuevo nombre, puesto sobre la mesa en Alemania, más concretamente por Sky Sports, que asegura que el Sevilla tiene en su agenda el nombre de Ellyes Skhiri, centrocampista tunecino de 31 años que milita en el Eintracht y tiene la puerta abierta en el presente mercado.

De hecho, el internacional con Túnez no cuenta en los planes del club teutón tras la incorporación de Raphaël Onyedika y, a día de hoy, se encuentra apartado del grupo mientras se le busca acomodo.

El Sevilla pregunta por las condiciones para su fichaje

En esta tesitura, la fuente antes citada afirma que el Sevilla se ha posicionado para hacerse con los servicios de Skhiri y que ya habría preguntado por las condiciones para intentar su fichaje, si bien, de momento, no se han iniciado negociaciones más profundas para sentar las bases de un acuerdo.

Al acabar contrato en 2027, la vía de la cesión está descartada, si bien su pase, más allá de que su valor de mercado alcanza los cinco millones según Transfermarkt, supondría un desembolso menor al estar descartado en el Eintracht y quedarle un solo año de vinculación.

Skhiri disputó los tres partidos de Túnez en el Mundial

Cabe apuntar que, a sus 31 años, Skhiri es un fijo en la selección de Túnez, con la que participó en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que el combinado africano cayó a las primeras de cambio.

Lo cierto es que sorprende su ostracismo actual en el Eintracht, pues desde su fichaje en 2023 procedente del Colonia, donde alcanzó su mejor nivel, había contado con protagonismo en el centro del campo, y, ahora, en cambio, está en la rampa de salida, lo que trataría de aprovechar el Sevilla en este mercado.