La fórmula que puede desbloquear el fichaje de Kochorashvili por el Sevilla

El Sporting de Portugal pretende recuperar gran parte de la inversión realizada el pasado verano por el mediocentro georgiano mediante un traspaso, pero desde Nervión aceleran para intentar obtener un trato más ventajoso, con una compra condicionada a objetivos

El Sevilla FC ha cerrado con el Genoa un acuerdo para el traspaso de Djibril Sow, que ya ha viajado a Italia para someterse al reconocimiento médico con su nuevo equipo, y ahora acelera para firmar el sustituto del suizo, siendo Giorgi Kochorashvili el elegido para ello. Aún no hay acuerdo con su club, un Sporting de Portugal donde tiene contrato hasta 2030. Pero tanto el director deportivo, José Ignacio Navarro, como el presidente, Del Nido Carrasco, se encuentran manos a la obra, acelerando para tratar de firmar cuanto antes al internacional georgiano de 27 años.

El Sporting prefiere un traspaso directo o en diferido

El mediocentro tenía un acuerdo cerrado con el Getafe. Pero el Sevilla FC aprovechó días atrás la falta de entendimiento entre clubes para detener dicha operación, como ya hiciera con Julio Díaz al frenar su incorporación al Levante. Todo parecía hecho para su desembarco en el Coliseum mediante una cesión con opción de compra, de alrededor de 5 millones de euros. Pero el club de Lisboa prefiere un traspaso definitivo, de manera directa o en diferido, tratando para ello que la opción de compra se convierta en obligatoria a final de curso, para así recuperar prácticamente lo invertido hace un año.

El Levante se embolsó 6,5 millones de euros

Cabe recordar en este sentido que Kochorashvili llegó al país vecino tras una buena temporada en el Levante, donde fue pieza clave en el ascenso a Primera división, con seis goles y cuatro asistencias en 35 partidos. Eso elevó su traspaso hasta los 5,5 millones, a los que se ha sumado otro millón en variables por lograr la clasificación para la Champions. Pero en tierras lusas no ha alcanzando los mil minutos de juego repartidos en 26 choques, lo que unido a la elevada competencia existente en su posición, tras los fichajes de Issa Doumbia, Silas Andersen, Sergi Altimira y Pedro Lima, le han colocado el cartel de descarte.

Una cesión remunerada con opción de compra condicionada a ciertos objetivos

Eso no es obstáculo para el Sporting esté apretando para sacar la máxima tajada posible por un jugador cuyo valor de mercado es de 4 millones de euros según la web especializada Transfermarkt. Pero según ABC de Sevilla, la solución intermedia podría llegar mediante un préstamo remunerado y una opción de compra que sólo se activaría forzosamente si se cumplen una serie de objetivos. Ahí anda el tira y afloja entre clubes, sin que todavía se haya alcanzado un trato.

Kochorashvili elige al Sevilla por delante de Getafe y Deportivo

Mientras tanto, con Kochorashvili ya estaría todo arreglado. A a sus 27 años, el georgiano desea volver a LaLiga, donde semanas atrás también fue relacionado con el Celta de Vigo, y ha dado prioridad a la propuesta del Sevilla FC, por delante de las del Getafe y el Deportivo de La Coruña, el otro club interesado en su contratación.

Conoce de sobra el fútbol español

El internacional por Georgia llegó en edad juvenil al Girona y pasó por su filial, el Peralada, antes de sumarse al Levante, también en un primer momento para su filial, disfrutando además de una campaña como cedido en el Castellón en la 22/23. Dada su trayectoria, por tanto, el mediocentro nacido en Tiflis no necesitaría adaptación en un Sevilla FC que también ha dejado marchar a Nemanja Gudelj y busca más músculo para el centro del campo, donde la llegada de Jon Guridi, de otro perfil, se entiende más bien como un relevo de Batista Mendy, a quien se decidió no retener tras su cesión por parte del Trabzonspor.