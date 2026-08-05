El nuevo destino de Alberto Flores tras la decisión del Sevilla de apostar por Fran González: ofertas y fórmula

La apuesta por Fran González abre la puerta de salida al fontaniego y, como ha podido saber ESTADIO Deportivo, ya se negocia su traspaso definitivo ante las propuestas firmes que hay en la mesa para continuar en España

Luis García Plaza le otorgó la titularidad a Alberto Flores contra el Utrecht a modo de despedida ante la decisión del club de reforzar la portería con Fran González procedente de la cantera del Real Madrid como competencia para Vlachodimos.

El meta leonés ya entrena con la plantilla nervionense en Garderen y el futuro inmediato del fontaniego está escrito pese a lucirse en la preparación después de que a lo largo del verano existiera ciertas dudas sobre su rol en el flamante proyecto sevillista.

En este sentido, el fichaje de Fran González le cierra la puerta del primer equipo y le abre la de salida, pues su ciclo en el filial ha terminado y, ante la imposibilidad de dar un salto en Nervión, su deseo es seguir creciendo más allá de la que siempre considerará su casa.

Alberto termina contrato el 30 de junio de 2027, por la que la cesión ya carece de sentido a menos que se le renovara, lo que no se ha contemplado por el plan diseñado para la portería del Sevilla 26/27.

Salida de forma definitiva de Alberto Flores

Por ende, como confirman a ESTADIO Deportivo fuentes internas, Alberto Flores abandonará Nervión de forma definitiva en lo que resta de mercado bajo la fórmula de un traspaso que podría resolver pronto.

Y es que tanto el Sevilla como el portero disponen de ofertas sobre la mesa para su salida, con frentes ya avanzados para el siguiente paso en su carrera. En este sentido, tanto Alberto como su entorno estaban pendientes de la decisión final del club a la par que se atendían llamadas preguntando por sus condiciones.

Segunda división como nuevo paso en la carrera de Alberto Flores

Así las cosas, como ha podido saber esta redacción, el de Fuentes de Andalucía, si no hay un giro radical, permanecerá en España, más concretamente en Segunda división tras el aluvión de requerimientos de clubes interesados para que dé el salto de categoría a sus 22 años de edad. Todas las partes lo consideran a día de hoy lo más conveniente y se trabaja en esta dirección durante estos días con ofertas sobre la mesa y negociaciones abiertas.

A priori, su pase será a coste cero o por un montante menor con la inclusión probablemente del porcentaje de una futura venta que le permita obtener rédito más adelante si Alberto Flores continúa con su progresión en la División de Plata tal y como se espera.

Convencimiento de que volverá al Ramón Sánchez-Pizjuán en el futuro

El hecho de que haya firmado a Fran González, de 21 años, en lugar de apostar por el producto de la casa, no significa que no se confíe en el fontaniego, pues de hecho se mantiene la fe en su evolución, pero se ha estimado que había que aprovechar la oportunidad de firmar a bajo coste al canterano madridista.

Tanto es así que en el Sevilla existe el convencimiento, como le consta a ED, que Alberto Flores volverá algún día a Nervión para defender la portería del primer equipo más allá de que ahora no se considerara el momento adecuado.

El deseo del futbolista siempre ha sido triunfar en Nervión y en los mercados anteriores rechazó ofertas, pero entiende que, por las cincunstancias contrarias, ha llegado la hora de buscar el crecimiento lejos del Ramón Sánchez-Pizjuán.