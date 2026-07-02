Alberto Flores, el 'plan B' del Sevilla para cubrirse las espaldas y con su futuro en el aire

El meta fontaniego todavía no sabe si continuará en Nervión el curso venidero, pues, una vez atado Vlachodimos, el club lo valora como alternativa si la búsqueda de un segundo portero no fructifica, dejándolo en un limbo

El Sevilla anunció este miércoles el acuerdo alcanzado con el Newcastle para la segunda cesión en el Sánchez-Pizjuán de Vlachodimos, un auténtico golpe de efecto para la planificación al considerarse prácticamente imposible su continuidad cuando acabó el préstamo.

Con esta magnífica operación, José Ignacio Navarro resuelve su principal prioridad en este mercado al disponer ya en la pretemporada del meta titular para el curso venidero, pero la portería nervionense todavía no está resuelta, pues queda por saber quién compartirá posición con el internacional griego en el Sevilla 26/27.

Fuentes del club señalaron a esta redacción a principios de junio que se consideraba la opción de que Alberto Flores diera el salto definitivo al primer equipo sin descartar tampoco la llegada de un segundo portero que condicionaría la continuidad del fontaniego.

Búsqueda de un segundo portero con Alberto Flores en la recámara

Lo cierto es que, una vez abierto oficialmente el mercado desde ayer, el 'plan' nervionense para los tres palos se encuentra definido en la teoría, pero la ejecución en la práctica deja abiertos varios escenarios.

Así, ya con la tranquilidad de haber cerrado a la primera opción, la dirección deportiva tiene previsto la llegada de competencia para Vlachodimos y trabaja en esa dirección, pero solo se consumará una llegada en el caso de que se encuentre un meta que convenza, dentro de un perfil de portero joven, y sobre todo, encaje en los parámetros económicos, pues debería aterrizar a coste cero.

En este sentido, en Nervión sienten que tienen la espalda cubiertas con Alberto Flores, ahora mismo con el cartel de un 'plan B' fiable por si no encaja ninguna operación para firmar a un segundo arquero.

Alberto Flores iniciará la pretemporada como competencia de Nyland y el futuro en el aire

De este modo, como ha podido saber ESTADIO Deportivo, el fontaniego no sabe a día de hoy si se quedará o no en el Sánchez-Pizjuán, ni cuando le comunicarán la decisión tanto en cuanto está a expensas del éxito del director deportivo en la búsqueda de la competencia para Vlachodimos, lo que podría ocurrir en pocos días, en semanas o simplemente que no se produja.

Ahora mismo es portero del Sevilla y arrancará la pretemporada a las órdenes de García Plaza, pero su futuro en verano está completamente en el aire a expensas de circunstancias que se escapa de su control.

El deseo condicionado de Alberto Flores

Alberto Flores desea quedarse en Nervión, pues nunca ha escondido que quiere triunfar en casa, pero, a sus 22 años, termina contrato el 30 de junio de 2027, por lo que si finalmente se queda sin sitio por el programado fichaje de otro portero, lo más probable sería una salida a título definitivo.

El lunes empezará la preparación como segundo portero, pero su situación real es que está en la recámara por si no fructifica ninguna operación para completar esta demarcación como una vía que tampoco desagrada al club, pues sigue habiendo confianza en él.

También existiría la vía de quedarse como tercer portero, pues, por edad, todavía podría alternar con el filial, en el que fue titular el curso pasado cuando no iba convocado con el primer equipo, pero el meta cree que ya es momento de dar un paso al frente en una u otra dirección.