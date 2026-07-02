España - Austria: alineaciones probables, canal y dónde ver en TV hoy el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

España y Austria se medirán este jueves a partir de las 21:00 horas (hora peninsular española) en el SoFi Stadium de Inglewood (Canadá). Luis de la Fuente pondrá a prueba a su equipo ante los pupilos de Ralf Rangnick

España y Austria vivirán este jueves uno de los duelos más interesantes de los dieciseisavos de final del Mundial. Luis de la Fuente se enfrentará a su homólogo Ralf Rangnick por un puesto en los octavos de final del Mundial. España llega a este encuentro de dieciseisavos de final del Mundial después de haber realizado una fase de grupos de menos a más con un dudoso empate ante Cabo Verde, un triunfo contundente ante Arabia Saudí y una trabajada victoria ante Paraguay.

Por otro lado Austria, que quedó encuadrada en el grupo J, supo sobrevivir a un cuarteto que además de los austriacos componían Argentina, Argelia y Jordania. Los austriacos vencieron en la primera jornada a Jordania por 3-1 y esos dos goles de diferencia le permitieron quedar en el segundo puesto por delante de Argelia, con la que empataron a tres. Ante Argentina, Austria perdió por 2-0 aunque teniendo en cuenta el cruce de la tercera clasificada de ficho grupo (ante Suiza) quizás a los de Ralf Rangnick les hubiese interesado perder ante Argelia.

Horario y dónde ver en tv y online el España - Austria de hoy en el Mundial

El partido entre España y Austria correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial, se podrá seguir en televisión a través de DAZN, Movistar Plus+ y La 1 de Televisión Española. Esta última es la única cadena que está ofreciendo los partidos de España en abierto además de otros interesantes de la cita mundialista. En ESTADIO Deportivo podrá seguir desde dos horas antes del comienzo del partido entre España y Austria la previa del choque. Además, una vez que empiece a rodar el esférico, podrá seguir el minuto a minuto del duelo que se disputa en el SoFi Stadium de Inglewood (Canadá), leer la crónica del choque, las noticias más destacadas y las reacciones de todos los protagonistas.

Alineación posible de España hoy en el Mundial

Luis de la Fuente tenía días atrás varias dudas en relación a jugadores con molestias. Víctor Muñoz, Nico Williams y Yeremy Pino. Tras la última sesión de este pasado miércoles, el seleccionador apuntó a buenas noticias con los tres. Víctor Múñoz ya entrena con normalidad, Nico no tiene más que unas molestias y Yeremy Pino no tiene fractura. Así, las dudas en el once de Luis de la Fuente podrían estar en el lateral derecho con la inclusión de Pedro Porro o Marcos Llorente. Además, todo apunta a que Dani Olmo podría volver a estar en el once titular.

Once probable de España: Unai Simón, Laporte, Cubarsí, Cucurella, Pedro Porro, Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Álex Baena, Dani Olmo y Oyarzabal.

Alineación posible de Austria hoy en el Mundial

En la Austria de Ralf Rangnick habrá que seguir de cerca a Marko Arnautovic, la gran estrella de esta selección ya que tiene el honor de ser el único que ha marcado más de un gol en este Mundial. Este jugador es especialmente en el segundo tiempo ya que la estadística apunta a que tres de sus últimos cuatro goles con su club o con la selección, han llegado a partir del minuto 50.Once probable de Austria: Schlager, Alaba, Danso, Lienhart, Laimer, Schlager, Seiwald, Posch, Sabitzer, Smichd y Arnautovic.