La brillante respuesta de Borja Iglesias a la celebración de Keyne Yamal: "La rubia de delante te ha dado un doblete, amigo"

El festejo del hermano pequeño de Lamine se ha hecho viral en redes sociales, incluso algunos querían su 'sticker' pero la aficionada de delante tapada el cuerpo del pequeño, aunque su identidad ha sido revelada por el delantero de España

El final del partido entre España y Austria nos dejó una imagen que se ha hecho viral por redes sociales. Tras el 3-0 de Mikel Oyarzabal, las cámaras de la realización del Mundial enfocaban a la grada donde estaba la afición española y entre ella especialmente la figura de un pequeño niño con la camiseta de España que celebraba con los puños cerrados y con rabia el gol de la selección al grito de "¡Vamos!", para muchos desconocido y para otros tantos no, ya que se trataba del hermano pequeño de Lamine Yamal, Keyne.

Algunos incluso han intentado hacerse con el 'sticker' con su imagen para WhatsApp, pero en las imágenes justo delante aparece otra aficionada española que tapa parte del torso del hermano de Lamine, de ahí que fuera casi imposible. Así, el periodista de DAZN Fran Guillén ha bromeado sobre ello.

"La rubia de delante nos ha privado del 'sticker' de todos los tiempos", decía el periodista, pero lo que no se iba a esperar es que le respondiera un integrante de la Selección española y que además lo hiciera de una forma tan genial como reveladora.

"La rubia de delante te ha dado un doblete esta tarde, amigo", le respondía Borja Iglesias en tono jocoso, desvelando que la mujer que estaba un asiento por delante de Keyne Yamal es la madre de Mikel Oyarzabal, máximo goleador de España en este Mundial con cuatro goles, dos en la tarde de ayer en Los Ángeles frente a Austria.

Por lo que como era lógico y como hubiera hecho cualquier, el bueno de Fran Guillén ha tenido que recoger cable: "¿¿¿Es la madre de Mikel??? Se lo perdonamos todo, entonces". Aunque eso sí, al final, se salió con la suya y varios usuarios de X le consiguieron el 'sticker' deseado.

Lamine Yamal, sin miedo ante Portugal

Horas más tarde de acabar el partido de España, la Selección española conocía al que será su rival en octavos de final, la Portugal de Cristiano Ronaldo, que venció a Croacia en el tiempo añadido y no sin polémica.

Pero Lamine Yamal no teme a ningún rival. Nombrado mejor jugador del partido en la victoria por 3-0 ante Austria en dieciseisavos de final del Mundial, afirmó que "no" le tienen "miedo a ninguna selección" y que será "un honor" jugar contra Cristiano Ronaldo.

"El momento importante es ahora porque si pierdes te vas a casa. Ningún español quiere eso. Tenemos que seguir creciendo en todo, pero sabemos la calidad que tenemos y no le tenemos miedo a ninguna selección", dijo en zona mixta.

"El Mundial es lo más grande que hay en el fútbol, cada niño sueña con jugar al fútbol y solo pienso en cumplir mi sueño de ganar un Mundial con España", completó. Un camino a ganar el Mundial que continuará el 6 de julio para España con los octavos de final contra Portugal.

"Sería un honor jugar contra Cristiano, pero me da igual quién sea el rival" en octavos, reconocía Yamal antes de conocer que finalmente serían los lusos. Un Lamine Yamal que aseguró sentirse "poco a poco" como es él, tras la lesión con la que arrancó la concentración en el Mundial.

"Muy contento por la clasificación del partido, que era lo más importante. Queríamos ir a Dallas para los octavos de final. Poco a poco me voy sintiendo como soy yo, con las carreras y los regates que necesito", aseguró. "Ya estoy al 100% y preparado para jugar lo que el míster quiera, tengo que seguir cuidándome pero estoy al 100%. Desde que salgo del hotel hasta que acaba el partido solo disfruto", completó.