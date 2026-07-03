Lamine Yamal: "No tengo miedo, sería un honor jugar contra Cristiano Ronaldo"

El mejor jugador del partido entre España y Austria en el Mundial 2026 demuestra la confianza del equipo de Luis de la Fuente para pelear por el título, que ya espera rival entre Portugal y Croacia

España ya está clasificada para los octavos de final del Mundial 2026 después de un brillante partido contra Austria, al que han derrotado por 3-0, y no ha sido un marcador más abultado gracias a Alexander Schlager. Sin embargo, los jugadores españoles no han dejado de asediar la portería austríaca, con Lamine Yamal como uno de los principales peligros, y doblete de Oyarzabal y primer gol mundialista de Pedro Porro para firmar la victoria.

Por ello, el que ha sido nombrado como mejor jugador del partido de España contra Austria, se ha pronunciado una vez finalizado el encuentro. Yamal sigue la dinámica de Luis de la Fuente y demuestran la gran ambición de España y el hambre de victoria que tienen, esperando ya rival entre Portugal o Croacia y sin tener miedo a ningún país, con especial ilusión al pensar en Cristiano Ronaldo.

Lamine Yamal ya piensa en ganar el Mundial con España

La Selección española ya está entre los dieciséis mejores países, pero Lamine Yamal quiere mucho más, concretamente el título, y no duda en reconocer que no tiene miedo a ningún país ya que confía en el potencial y la fortaleza de España. "El momento importante es ahora porque si pierdes te vas a casa. Ningún español quiere eso. Tenemos que seguir creciendo en todo, pero sabemos la calidad que tenemos y no le tenemos miedo a ninguna selección", señaló el extremo en zona mixta.

"El Mundial es lo más grande que hay en el fútbol, cada niño sueña con jugar al fútbol y solo pienso en cumplir mi sueño de ganar un Mundial con España" reconoce el futbolista del FC Barcelona, que ya habla de pelear por el título.

Lamine Yamal no teme a ningún país en el Mundial 2026 y ya piensa en Cristiano Ronaldo

El rival de España en los octavos de final se conocerá esta madrugada, cuando se decida el ganador entre Portugal y Croacia, un choque que promete ser muy emocionante. Sin embargo, Yamal reconoce no tener preferencia ya que "no tiene miedo", aunque eso sí, jugar contra Cristiano Ronaldo siempre es un 'plus' para un futbolista.

"Me da igual, la verdad. Croacia o Portugal. Sería un honor jugar contra Cristiano, pero me da igual quién sea el rival" reconoce Yamal, que ya se enfrentó al portugués en la final de la Nations League de 2025, en la que los lusos conquistaron el título. Por lo pronto, piensa en el partido de esta noche contra Austria y reconoce estar "muy contento por la clasificación, que era lo más importante. Queríamos ir a Dallas para los octavos de final". Además, reconoce estar recuperándose rápidamente de su lesión. "Poco a poco me voy sintiendo como soy yo, con las carreras y los regates que necesito. Ya estoy al 100 % y preparado para jugar lo que el míster quiera" concluye Yamal, confirmando una de las mejores noticias para España.