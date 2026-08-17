El West Ham deja el camino despejado para el Betis en el fichaje del goleador Troy Parrott

En las últimas horas proliferan noticias en todos los medios deportivos de los Países Bajos que apuntan a que el club verdiblanco se encuentra ya en la fase final de las negociaciones para hacerse con los servicios del máximo goleador del AZ Alkmaar

El Real Betis tiene vía libre para hacer que Troy Parrott sea el refuerzo que desde hace semanas se espera para la delantera del conjunto verdiblanco. Eso apunta este lunes la prensa neerlandesa, que al margen de hacerse eco de unas presuntas molestias físicas llevan días relacionando la ausencia del delantero irlandés en el último partido del AZ Alkmaar con una (también supuesta) inminente salida. En este sentido, las últimas informaciones apuntan que el West Ham United inglés se ha retirado de la puja y eso dejaría sin competencia a Manu Fajardo para aspirar a hacerse con los servicios de este ariete irlandés de 24 años, que viene de firmar 31 goles más 12 asistencias en la pasada 25/26 y que está tasado en Transfermarkt con un precio de mercado de 25 millones de euros que a priori le convertiría en un deseo inviable.

En Países Bajos visten a Troy Parrott con la camiseta verdiblanca del Real Betis

Una información publicada este domingo por el conocido diario deportivo Voetbal, de la que se hacen eco numerosos medios de los Países Bajos, atribuye al Betis muchas posibilidades de éxito e incluso asegura que está metiendo prisas al AZ. En concreto, el portal SoccerNews menciona a fuentes de la negociación para asegurar que las conversaciones se encontrarían en la fase final, que el Betis sabe que es el mejor colocado y que tiene la esperanza de poder cerrar la contratación de Parrott "en los próximos días". Como viene informando ESTADIO Deportivo, todo dependerá del precio; pues son muchas las tareas pendientes para estas dos últimas semanas de mercado, los recursos siguen siendo bastante limitados a la espera de salidas y todo eso ha modificado en mucho el perfil del tipo de '9' a buscar este verano pre-Champions.

Cabe recordar que no es la primera vez que Troy Parrott es relacionado con el Betis. Ya sonó con relativa fuerza el pasado mes de enero, cuando le tasaban en 22 millones de euros debido a su prolífica hoja de servicios con el AZ Alkmaar (51 goles y 17 asistencias en 91 partidos oficiales) y con la selección absoluta de Irlanda (11+3 en 37 encuentros). Volvió a aparecer en escena entre finales de julio y principios del presente mes de agosto, cuando a priori la competencia para Manu Fajardo era múltiple: AFC Ajax de Ámsterdam, SSC Napoli y varios clubes ingleses, entre ellos el Tottenham Hotspur, la que fue su casa durante siete años (2017-2024).

El 'banquillazo' que anticipa la salida del AZ de Parrott, que garantiza goles allá donde va

Finalmente, el único club de la Premier League que ha tanteado formalmente el fichaje ha sido el West Ham United y las citadas fuentes apuntan a que ha desistido, se ha retirado de la puja y se mueve ya por otras opciones como la de Joël Piroe (Leeds United). También se está moviendo el propio AZ, que tiene en su agenda a Thom van Bergen (FC Groningen) y durante todo el verano Mexx Meerdink ha sido el titular elegido por el entrenador, Leeroy Echteld, por delante de los también arietes Bendegúz Kovács y Bendegúz Kovács.

Así sucedió ante el PSV Eindhoven en la final de la Supercopa neerlandesa y en el estreno de la Eredivisie ante el ADO Den Haag, partidos en los que Parrott fue suplente y sólo disputó 45 y 33 minutos, respectivamente. Este pasado sábado ni siquiera estuvo entre los convocados para visitar al FC Utrecht y las noticias sobre su salida se han disparado de nuevo en las últimas horas, con el Real Betis como destino más factible a priori para este delantero de sólo 24 años que ha demostrado una gran capacidad anotadora en todos los clubes en los que ha militado.

En el AZ Alkmaar, 51 goles + 17 asistencias en 97 partidos; Milton Keynes Dons, 10+7 en 47; Preston North End, 4 en 34; Excelsior de Rotterdam, 17+5 en 32; o Ipswich Town, 2 en 18. No pudo celebrar diana alguna con el primer equipo del Tottenham Hotspur en los cuatro choques que disputó, pero sí demostró su pólvora en las categorías inferiores del club londinense: 26+5 en sólo 24 citas con el equipo Juvenil y con 5+1 en 14 encuentros con el filial de los 'Spurs'.