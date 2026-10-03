Titularidad y partido completo para Fran García en una nueva victoria de España

Casi tres años después, el manchego disputó su tercer partido con la absoluta, a la que ha accedido a última hora por lesión de Grimaldo, lo que no ha impedido que Luis de la Fuente lo alinee este sábado como titular en Oviedo ante la República Checa; se convierte, así, en el 36º bético en lograrlo

Regresaba casi tres años después Fran García a una convocatoria de la selección española absoluta, reclutado con medio parón ya consumido por la lesión del colchonero Alejandro Grimaldo, y Luis de la Fuente lo ha premiado este sábado 3 de octubre con la titularidad en el España-República Checa de la Nations League, disputado en el Carlos Tartiere de Oviedo. Y es que la presencia de Marc Cucurella en la rueda de prensa previa hacía pensar en una tercera titularidad seguida del madridista, que tuvo finalmente descanso para que el lateral zurdo del Real Betis recuperara sensaciones con la 'Roja'.

Muy profundo, como de costumbre a las órdenes de Manuel Pellegrini, se entendió muy bien con Álex Baena el manchego, que ganaba continuamente línea de fondo por fuera o proyectándose por dentro. En una de esas llegadas, la dejó atrás para que Dani Olmo estrellara su derechazo a bocajarro en el cuerpo de un oponente. En la siguiente antes de la media hora, su servicio no encontró rematador en boca de gol también. Además, el ex merengue anduvo muy concentrado e inspirado en defensa, como demostró su cruce como último hombre ante Matej Radosta para evitar el mano a mano con David Raya del extremo diestro del Teplice.

En otro balón colgado por Fran García al filo del descanso, se estorbaron a quemarropa Dani Olmo y Álex Baena, que dio continuidad a continuación a otra acción iniciada por el de Bolaños de Calatrava para que Roberto Fernández no llegara a empujar por muy poco el centro-chut de Lamine Yamal. ya en la reanudación, el bético tuvo que estar algo más pendiente de las contras checas. La única vez que le ganaron la espalda, David Raya se adelantó a Adam Hlozek, que buscaba un gran pase interior, pero erró en el control. Completaría la contienda el carrilero zurdo, que se marchó con un gran sabor de boca y está ya pendiente del duelo del martes en Split para darle continuidad.

El de Bolaños de Calatrava eleva la cuenta a la espera de Valles

Sin contar los que se quedaron a las puertas, especialmente porteros que fueron convocados pero no llegaron a debutar, son ya 36 internacionales absolutos con España mientras pertenecían al Real Betis, aumentando Fran García la nómina, que se había quedado la pasada primavera en Pablo Fornals. Para muchos, debió ser uno de ellos ya otro guardameta, Álvaro Valles, objetivamente el mejor no sólo de LaLiga en números, sino de los cinco principales torneos del Viejo Continente. Las principales páginas estadísticas, de hecho, sitúan solamente por delante a Raphinha en puntuación promedio de todos los componentes de la Primera división.

Los 36 internacionales béticos hasta el momento