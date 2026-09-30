La doble oportunidad de Fran García, que ya es un aspirante de hecho a ser el 36º

El manchego, recibido este miércoles por Luis de la Fuente en la concentración de Las Rozas, suplirá al tocado Grimaldo con vistas a los partidos ante República Checa y Croacia, recogiendo el testigo de un Fornals que amplió la pasada primavera la nómina de verdiblancos con 'La Roja'

Llamado de urgencia este mismo miércoles por Luis de la Fuente para sustituir en la concentración de la selección española de fútbol al tocado y colchonero Alejandro Grimaldo, se unía a última hora de la tarde Fran García al grupo concentrado en Las Rozas para afrontar los dos últimos partidos de este larguísimo parón Fifa ante la República Checa (el próximo sábado 3 de octubre a las 20:45 horas en el Carlos Tartiere de Oviedo) y de nuevo Croacia (el martes 6-O en la misma franja en el Stadion Poljud de Split), valederos ambos para la Nations League, tras las victorias en Inglaterra (2-3) y en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante los balcánicos (4-1).

El manchego, que ya estuvo a las órdenes del míster riojano en la sub 18, la sub 19 y la sub 21, fue reclutado hace ahora casi tres años por él mismo para la absoluta, jugando la mitad de un duelo ante Escocia y completo otro frente a Noruega en el camino hacia la Eurocopa de 2024, felizmente conquistada por 'La Roja'. Entonces como madridista, tiene el lateral zurdo la oportunidad de reestrenarse su condición de internacional como verdiblanco, recogiendo el testigo de Pablo Fornals, último que lo logró (la pasada primavera, quedándose a las puertas del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México).

Sería, de tener minutos frente a checos y/o croatas, el 36º bético en enfundarse la camiseta del combinado patrio y abandonaría otra lista corta, que comprende media docena de aquéllos que se quedaron con la miel en los labios. Son los casos de Francisco Antúnez (central que luego sí lo sería como sevillista, justo tras protagonizar un sonado cambio de orilla en el Guadalquivir), Joaquín Urquiaga, José Ramón Esnaola o Adrián San Miguel, los tres últimos canceberos que debieron conformarse con ver desde el banquillo la gloria de representar a su equipo con el combinado nacional.

Los 35 internacionales béticos hasta el momento

Simón Lecue

Serafín Aedo

Pedro Areso

Esteban Areta II

José Casas 'Pepín'

Eusebio Ríos

Fernando Ansola

Joaquín Sierra 'Quino'

Antonio Benítez

Javier López

Sebastián Alabanda

Antonio Biosca

Julio Cardeñosa

Rafael Gordillo (el que más: 75 veces , de ellas 59 como bético)

, de ellas como bético) Hipólito Rincón

Enrique Morán

Diego Rodríguez

Ángel Cuéllar

Alfonso Pérez

Roberto Ríos

Fernando Sánchez Cipitria

Antonio Álvarez 'Ito'

Oliverio de Jesús Álvarez "Oli"

Joaquín Sánchez

Juan Gutiérrez 'Juanito'

Jesús Capitán 'Capi'

Beñat Etxebarria

Marc Bartra

Pau López

Sergio Canales

Juan Miranda

Borja Iglesias

Ayoze Pérez

Isco Alarcón

Pablo Fornals

Tres mujeres lo lograron también

La central Rocío Gálvez, la mediocentro Irene Guerrero y su homóloga Rosa Márquez, ahora en el eterno rival, el Sevilla FC, son las tres futbolistas que vistieron la camiseta de la selección española militando en el Real Betis. Las dos primeros, de 29 años, prosiguen con su carrera en tierras mexicanas (la cordobesa, en el FC Juárez, y la hispalense, en el Club América) y tienen el honor de haberse proclamado en 2023 campeonas del Mundo. La zaguera abrió el camino (12 partidos), mientras que la centrocampista puede presumir de haber disputado 26 encuentros y marcado cinco goles. La mairenera (25 años) fue dos veces internacional.