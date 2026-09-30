La respuesta de Luis de la Fuente a la crítica de Bellerín: Fran García, convocado de urgencias por la selección española

El lateral derecho catalán reconoció no entender que Álvaro Valles no haya sido convocado ni que Pablo Fornals se quedase sin Mundial, pero la lesión del carrilero del Atlético de Madrid Álex Grimaldo le abre la puerta de la 'Roja' al carrilero zurdo del Real Betis

Cuesta mucho entender que, ante la lesión del portero barcelonista Joan García y dando por sentado que no iba a jugar, Luis de la Fuente decidiese ignorar el espectacular arranque de curso que está firmado Álvaro Valles. En el Real Betis, además, esta lluvia cae sobre el suelo mojado por la sorprendente ausencia de Pablo Fornals entre los 26 citados para el Mundial 2026 a pesar de firmar la mejor temporada de su vida y de ser uno de los fijos durante todo el año. En este contexto hay que encuadrar la sincera crítica de Héctor Bellerín, quien ironizó deduciendo que en la RFEF "no ven los partidos del Betis". El seleccionador nacional no ha tardado en ofrecer una respuesta: Fran García, convocado de urgencia, vuelve a la absoluta.

Álex Grimaldo causa baja por lesión y Luis de la Fuente recluta a Fran García

"Fran García, jugador del Real Betis Balompié, sustituye a Alejandro Grimaldo en la concentración de España, que está disputando la UEFA Nations League y a la que restan todavía dos jornadas en esta ventana. El defensa internacional del Club Atlético de Madrid notó unas molestias en el muslo izquierdo durante el calentamiento previo al España - Croacia del Sánchez-Pizjuán y, tras las pruebas realizadas, se marcha por precaución de la concentración de la Selección evitando de esta manera cualquier riesgo añadido y preservando la salud del jugador", han explicado desde la RFEF a través de un comunicado difundido en el mediodía de este miércoles.

El lateral zurdo manchego se estrenó en una lista de la absoluta en el verano de 2023, para vivir en primera persona la Final Four de la UEFA Nations League que España conquistó tras imponerse a Italia y a Croacia; pero él no llegó a jugar ni un solo minuto en esas dos citas. Para debutar tuvo que esperarse a mediados de octubre de ese mismo año, cuando sumó 45 minutos ante Escocia y los 90' frente a Noruega, en sendos partidos de la Fase de Clasificación para la Eurocopa 2024. Desde entonces, ya no había vuelto a ser llamado por un Luis de la Fuente que también le hizo debutar con la sub 21, la sub 20, la sub 19 y la sub 18.

La premonitoria entrevista de Fran García en ESTADIO Deportivo: "Ir a la selección siempre es especial"

Con su fichaje por el Real Betis, uno de los objetivos claros de Fran García era volver a llamar la atención del técnico de Haro y así ha sido. Así lo reconoció el propio futbolista ante la cámara de Juanjo Ponce para ESTADIO Deportivo, que ha tenido el placer de entrevistarle en exclusiva aprovechando este largo parón liguero de tres semanas. Ilusionado con la Champions, siempre ha permanecido atento a las convocatorias de Luis de la Fuente esperando volver a escuchar su nombre.

"Ya conseguí ir a la selección cuando llegué al Real Madrid (repescado tras brillar en el Rayo Vallecano); pero vestir los colores de la selección siempre es algo especial, sobre todo para un español. Y no solo eso: poder hacer cosas más grandes a nivel de selección es algo muy bonito", explicó el '11' verdiblanco a este periódico sin saber que, apenas unos días después optará a volver a representar a su país en los duelos del próximo sábado, ante la República Checa en Oviedo, y el martes día 6, de nuevo ante Croacia pero esta vez en Split. Para poder jugar tendrá que competir con Marc Cucurella, cuyo reciente fichaje por el Real Madrid le empujó a buscar una salida del club en el que se ha formado como canterano. Manu Fajardo no desaprovechó la ocasión y le reclutó rápido.

Fran García y Rafa Guzmán aumentan a 13 los internacionales del Betis en esta ventana

El defensor Rafa Guzmán ha sido convocado por la selección de Perú sub 20. El canterano verdiblanco, que forma parte de la plantilla del Juvenil A que compite en División de Honor y que tuvo minutos en la primera jornada de la Fase Liga en la UEFA Youth League, ha sido reclutado para participar en sendos partidos amistosos contra Ecuador.

Así, el peruano Rafa Guzmán se une a Fran García, convocado de urgencias por España; a los argentinos Valentín Gómez y Giovani Lo Celso -aunque no viajará a su país hasta el día 6 al acudir sólo para el homenaje a Messi-; al uruguayo Facundo Bernal, al marroquí Ez Abde, al mexicano Álvaro Fidalgo, al irlandés Troy Parrott, al dominicano Junior Firpo, a los sub 21 españoles Ángel Ortiz y Manu González -promocionado tras la lesión del sevillista Fran González- y a los sub 20 José Antonio Morante e Iván Corralejo.