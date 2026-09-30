Aitor Ruibal da una alegría en el Betis, vuelve Dani Ceballos y se cae Antony

Muchas novedades en el segundo entrenamiento de la semana, en la previa del choque amistoso del jueves contra la AD Ceuta, con la vuelta parcial del '24' como la noticia más destacada de la mañana de este miércoles

La plantilla del Real Betis, después de haber gozado de tres días libres aprovechando el larguísimo parón en LaLiga EA Sports, ha completado en la mañana de este miércoles su segundo entrenamiento de una semana que continuará en la tarde-noche del jueves con un partido amistoso ante la AD Ceuta CF en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. Aunque trabaja con muchas ausencias destacadas y sólo dispone de un grupo muy reducido de efectivos, Manuel Pellegrini ha perfilado los detalles de este choque que tiene un marcado fin solidario con la ciudad autónoma y que además, en lo deportivo, brinda una gran oportunidad para no perder el ritmo de competición de este espectacular inicio de curso.

Con Aitor Ruibal y Dani Ceballos pero sin Antony

Esta segunda jornada de trabajo, que estaba fijada para las 10:30 horas, ha arrancado en el gimnasio de la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Después de una media hora de ejercicios físicos, los futbolistas béticos han saltado al terreno de juego del Campo 1 para seguir ejercitándose sobre el verde y ultimar los detalles del choque ante el conjunto ceutí con muchas novedades. Especialmente, la de Aitor Ruibal, que ha iniciado una sesión con el resto de sus compañeros por primera vez desde la operación de menisco de hace cuatro meses. En principio, se esperaba que el '24' pudiese estar listo para después de este parón de tres semanas y, aunque va algo justo, los plazos son más o menos los previstos. De momento, su vuelta sólo ha sido parcial.

También ha destacado la presencia de Dani Ceballos, quien se ausentó en la vuelta al trabajo del martes para quedarse en el interior de las instalaciones, gestionando cargas. A cambio, quien se ha ausentado este miércoles ha sido Antony dos Santos, un futbolista muy necesitado de dosificación después de muchos meses padeciendo una molesta pubalgia y teniendo en cuenta que viene jugándolo prácticamente todo.

Pellegrini recluta a los canteranos Rodrigo Marina y Rica Fúnez

Mención al margen merece Marc Bartra, que está siguiendo con un plan individualizado para tratar la sobrecarga en los músculos isquiotibiales que sufrió en el último partido liguero previo a la 'Ventana FIFA', ante el RC Deportivo de La Coruña en Riazor, para intentar evitar que derive en una dolencia más seria. El central catalán es el máximo goleador del Real Betis 26/27 con tres dianas entre las siete jornadas de LaLiga EA Sports y la primera de la UEFA Champions League. También consta oficialmente como recuperado Diego Llorente, que se apunta para el duelo ante CA Osasuna del próximo 11 de octubre.

Asimismo, también hay que reseñar entre los aspectos más novedosos del entrenamiento el hecho de ver a canteranos como el delantero Rodrigo Marina o el mediocentro Rica Fúnez trabajando con el primer equipo para ayudar a Pellegrini a compensar las ausencias de los internacionales. En este sentido, aún le queda otra semana más de concentración a los argentinos Valentín Gómez y Giovani Lo Celso -aunque no viajará a su país hasta el día 6 al acudir sólo para el homenaje a Messi-; el uruguayo Facundo Bernal, el marroquí Ez Abde, el mexicano Álvaro Fidalgo, el irlandés Troy Parrott, el dominicano Junior Firpo, los sub 21 españoles Ángel Ortiz y Manu González -promocionado tras la lesión del sevillista Fran González- y los sub 20 José Antonio Morante e Iván Corralejo.