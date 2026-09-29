Ceuta concede un reconocimiento explícito al Betis y anima a que los sevillistas se unan: "Es una gran oportunidad"

El gobierno de la ciudad autónoma agradece públicamente al club verdiblanco el amistoso con fines solidarios que se celebrará el jueves en La Cartuja y extiende su convocatoria a toda la ciudad e incluso a su provincia

Justo cuando se cumplen dos meses desde la multitudinaria entrada de inmigrantes que tiene colapsada la Ciudad Autónoma de Ceuta ante la deficiente labor de las instituciones competentes, la población caballa no escatima en palabras de agradecimiento hacia todo aquel que le ayude a difundir la situación de caos que viven desde el estallido de esta crisis. En este sentido, el Gobierno ceutí ha vuelto a insistir este martes en su reconocimiento al Real Betis por ofrecerse a acoger este próximo jueves en La Cartuja un partido amistoso con fines solidarios y con una taquilla cero habilitada para quienes quieran aportar su granito de arena a la causa.

El Gobierno de Ceuta hace un llamamiento a los béticos extensible a todos los ciudadanos de Sevilla y su provincia

En este sentido, desde Ceuta han expresado este martes su "reconocimiento al Real Betis Balompié y a su Fundación por hacer posible este encuentro amistoso en La Cartuja ante el Ceuta como dedicatoria a la autonomía ceutí". En un comunicado, el órgano rector agradece "de antemano el apoyo de cada aficionado" que acuda al temporal hogar verdiblanco (mientras duran las obras en el Benito Villamarín) e invita "a todos los vecinos de Sevilla y de toda su provincia" a llenar el otrora estadio olímpico en la noche del jueves.

"Ese día, con independencia de los colores de cada uno, las gradas pueden mostrar su cercanía a los ceutíes y ayudar a dar visibilidad a una situación que concierne a todos los españoles", afirmó el Gobierno que preside Juan Jesús Vivas, quien ya aseguró que a partir de ahora "todos los ceutíes son un poco béticos" cuando se hizo oficial el anuncio de este encuentro que, además, sirve al equipo de Manuel Pellegrini para no perder la forma en este largo parón de tres semanas que es exclusivo de LaLiga EA Sports.

El Ceuta, en cambio, no ha detenido su concurso en LaLiga Hypermotion a pesar de que José Juan Romero, muy crítico con el inmovilismo de los aparatos del Estado, no ha parado de subrayar que trabajan con el hándicap de vivir atrapados en una situación muy atípica convertida en permanente elemento de distracción.

Balearia se compromete con Ceuta a retrasar el horario del último ferry para facilitar el viaje a Sevilla

"El deporte vuelve a ofrecer una oportunidad para unirnos en torno a Ceuta, escuchar a sus ciudadanos y expresar el compromiso con la integridad de España", insiste el comunicado del gobierno ceutí, que también ha anunciado que la Consejería de Turismo del Gobierno ceutí ha realizado gestiones con la compañía naviera Balearia para que el último ferry del trayecto Algeciras (Cádiz)-Ceuta previsto para el 1 de octubre retrase su salida desde las 23:00 hasta las 00:30 horas de la madrugada del 2 de octubre.

La medida busca facilitar el regreso de los aficionados ceutíes que se desplacen a Sevilla con motivo del partido amistoso entre el Real Betis Balompié y la AD Ceuta FC. "El Gobierno ceutí agradece a Balearia su disposición para atender esta petición y favorecer que el mayor número posible de ceutíes pueda acompañar a su equipo cuyos beneficios de la venta de entradas se destinarán a Cáritas de Ceuta", concluye el comunicado, no sin antes recordar de nuevo que el partido se jugará en el estadio de La Cartuja a partir de las 20:00 horas de este próximo 1 de octubre.